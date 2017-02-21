"Флорида" выиграла все пять матчей гостевой серии в НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге были сыграны два матча, в одном из которых "Флорида Пантерс" одержала пятую победу подряд в гостевой серии, сообщает официальный сайт лиги.

"Флорида" с идеальным результатом завершила пятиматчевое гостевое турне, одержав пять побед подряд. Никогда в истории клуба такого еще не происходило. Успех "Пэнтерз" принесла ударная концовка, когда Винсент Трочек забил решающий гол за 4,6 секунды до конца третьего периода. Голкипер "Блюз" Джейк Аллен из-за трафика перед воротами не видел момент броска и обнаружил шайбу уже в сетке. "Сент-Луис" проиграл во второй раз подряд, а со вторника уйдет на пятидневный перерыв.

"Это ужасно. Ужасная концовка, - сказал Аллен, сделавший 31 сэйв. - Нам нужна была победа перед перерывом, чтобы провести его в хорошем настроении. У нас был шанс, но мы им не воспользовались".

В первом периоде счет открыл Джонатан Маршессо. В начале третьей 20-минутки "Блюз" выровняли положение за счет вернувшегося в состав Кайла Бродзяка.

"Флорида" возвращается домой, где проведет четыре встречи. "Пэнтерз" поднялись на третью позицию Атлантического дивизиона. У них равное число очков с "Бостоном" (66), но на одну проведенную игру меньше.

"Я не могу гордиться еще сильнее, - сказал тренер "Пэнтерз" Том Роу. - Все: тренеры, персонал, сотрудники офиса, - мы гордимся этими игроками. У нас отличная команда, которая заслуживает таких слов".

В другом матче дня "Аризона" забила три гола в первом периоде, от чего "Анахайм" оправиться уже не смог. Хотя Райан Гецлаф успел забросить две шайбы, причем вторая была заброшена за 27 секунд до конца третьего периода. За три секунды до конца Сами Ватанен мог сравнять счет, но вратарь Марек Лангхамер отвел угрозу - 3:2.

Лангхамер - 22-летний чешский голкипер, во вторник дебютировавший в НХЛ. В начале третьего периода он заменил Майка Смита, который покинул площадку из-за подозрения на сотрясение мозга. "Койотиз" выиграли восьмой матч из 13, а тренер "Аризоны" Дэйв Типпетт после игры сообщил, что со здоровьем Смита все в порядке.

Сент-Луис — Флорида 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 10:40 Маршессо — 17 (Бьегстад) — 0:1, 42:54 Бродзяк — 7 (Апшолл, Ривс) — 1:1, 59:55 Трочек — 21 (Пысык, Смит) — 1:2

Вратари: Аллен — Раймер

Аризона — Анахайм 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 02:02 Дворак — 10 (Доан, Перлини) — 1:0, 04:46 Чикрин — 4 (Уайт, Ридер) — 2:0, 14:50 Врбата — 12 (Доми, Шенн) — 3:0, 32:26 Гетцлаф — 10 (Мэнсон, Ритчи) — 3:1, 59:33 Гетцлаф — 11 (Ватанен, Фаулер) — 3:2

Вратари: Смит (Лангамер) — Бернье (Гибсон)