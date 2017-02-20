Лидер НХЛ "Вашингтон" впервые за полтора месяца потерпел второе поражение подряд

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялись 11 матчей, в центральном из которых лидер сводной турнирной таблицы лиги "Вашингтон" впервые с конца декабря потерпел второе поражение подряд, а "Рейнджерс" выиграли в пятый раз дома, одержав 10-ю победу в последних 13 матчах - 2:1, сообщает официальный сайт лиги.

Победу "Нью-Йорку" принес гол Матса Цуккарелло, забитый в середине третьего периода при счете 1:1.

Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист отразил 31 бросок, одержал 401-ю победу в карьере и сравнялся с Крисом Осгудом на 11-м месте по числу вратарских побед в истории НХЛ. Ему надо выиграть два матча, чтобы сравняться на 10-м месте с Грантом Фюром.

Вратарь "Вашингтона" Филипп Грубауэр сделал 28 сэйвов, из них 18 в первом периоде, в котором хозяева имели подавляющее преимущество и могли выигрывать с гораздо более крупным счетом.

Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 07:49 Макдонаг — 3 (Нэш, Степан) — 1:0, 37:24 Овечкин — 27 (Эллер, Кузнецов — больш) — 1:1, 48:37 Зуккарелло — 12 (Крайдер, Зибанеджад) — 2:1

Вратари: Лундквист — Грубауэр

Питтсбург — Детройт 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Шайбы: 08:48 Дженсен — 3 (Абделькадер, Атанасиу) — 0:1, 14:09 Кунакл — 3 (Летанг — меньш) — 1:1, 16:29 Отт — 3 (Шихэн) — 1:2, 40:27 Татар — 14 (Зеттерберг, Мэнта) — 1:3, 42:16 Ванек — 15 — 1:4, 42:23 Кросби — 32 (Гинтцель) — 2:4, 59:08 Гленденинг — 3 (Отт, Зеттерберг) — 2:5

Вратари: Мюррей — Мразек

Оттава — Виннипег 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Шайбы: 01:09 Бафальен — 9 (Шайфли, Лайне) — 0:1, 12:28 Перро — 6 (Шайфли, Лайне) — 0:2, 25:10 Стоун — 22 (Карлссон, Фанеф — больш) — 1:2, 42:33 Моррисси — 3 — 1:3, 45:05 Смит — 14 (Брассар, Карлссон) — 2:3

Вратари: Кондон — Хеллебайк

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)

Шайбы: 09:15 Вуд — 8 (Холл, Палмьери — больш) — 0:1, 14:33 Строум — 10 (Бувилье, Зайденберг) — 1:1, 22:44 Сизикас — 7 (Джионта) — 2:1, 29:32 Строум — 11 — 3:1, 31:59 Лэдд — 16 (Бойчак — меньш) — 4:1, 33:21 Палмьери — 16 (Зейджак, Холл) — 4:2, 37:55 Бландизи — 1 (Сантини, Ноэссен) — 4:3, 40:26 Таварес — 21 (Строум, Ли — больш) — 5:3, 41:00 Чимера — 15 — 6:3, 48:37 Холл — 14 (Северсон, Кинкейд — больш) — 6:4

Вратари: Берубе — Кинкейд

Баффало — Чикаго 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Шайбы: 13:34 Хартман — 14 (Керо, Кит) — 0:1, 19:54 Кэйн — 21 (Айхель, Ристолайнен) — 1:1, 29:40 Хосса — 21 (Крюгер, Кемпны) — 1:2, 35:26 Тэйвз — 12 (Паник, Шмальтц) — 1:3, 43:29 Анисимов — 21 (Кэйн, Панарин) — 1:4, 46:36 Кэйн — 20 (Панарин) — 1:5

Вратари: Ленер — Дарлинг

Коламбус — Нэшвилл 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайбы: 02:24 Эллис — 9 (Йоси, Нил) — 0:1, 29:38 Фиала — 7 (Фишер) — 0:2, 30:36 Саад — 18 (Джонс, Веренски) — 1:2, 35:40 Ярнкрок — 12 (Нил, Саббен) — 1:3, 37:39 Бьоркстранд — 2 (Веннберг, Веренски) — 2:3, 43:41 Веренски — 9 (Веннберг, Джонс) — 3:3, 49:09 Экхольм — 3 (Форсберг, Саббен) — 3:4

Вратари: Бобровский — Сарос

Каролина — Торонто 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 21:07 Браун — 13 (ван Римсдайк, Бозак) — 0:1, 29:53 Мэттьюз — 28 (Гардинер) — 0:2, 46:10 Гардинер — 8 (Кадри, Комаров) — 0:3, 48:09 Браун — 14 (ван Римсдайк, Гардинер) — 0:4

Вратари: Уорд (Лак) — Макэлхинни

Колорадо — Тампа-Бэй 2:3 (в овертайме) (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 18:18 Поинт — 8 (Киллорн, Хедман) — 0:1, 30:09 Наместников — 7 (Филппула, Бойл) — 0:2, 42:46 Рантанен — 13 (Комо, Дюшен) — 1:2, 59:18 Дюшен — 16 (Бэрри, Маккиннон) — 2:2, в овертайме 02:27 Дрюэн — 17 — 2:3

Вратари: Пикар — Бишоп

Сан-Хосе — Бостон 1:2 (в овертайме) (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 11:05 Спунер — 9 (Хэйес, Макквейд) — 0:1, 37:37 Марло — 21 (Бернс, Шлемко) — 1:1, в овертайме 02:36 Маршан — 25 (Крюг, Бержерон) — 1:2

Вратари: Джонс — Раск

Анахайм — Лос-Анджелес 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 21:19 Мэнсон — 2 (Гетцлаф) — 1:0

Вратари: Гибсон — Будай

Ванкувер — Филадельфия 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайбы: 05:45 Симмондс — 25 (Гостисбихир, Проворов — больш) — 0:1, 21:11 Ворачек — 15 (Кутюрье, Гостисбихир) — 0:2, 22:38 Шенн — 18 (Гостисбихир — больш) — 0:3, 23:43 Гранлунд — 15 (Д.Седин, Х.Седин) — 1:3, 32:42 Хансен — 6 (Хорват, Хаттон) — 2:3

Вратари: Миллер — Нойвирт