"Витязь" проиграл "Белому Барсу" в регулярном чемпионате УХЛ
21:13, 19 февраля 2017Хоккей
47
Игра завершилась победой команды из Белой Церкви в овертайме.
"Белый Барс" остался без плей-офф национального чемпионата / uhl.com.ua
В Харькове завершился очередной матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Витязь" на своем льду проиграл "Белому Барсу" из Белой Церкви, сообщает официальный сайт соревнований.
После этой игры - 2 очка из 3 возможных - "Белый Барс" окончательно потерял шансы на выход в плей-офф национального чемпионата Украины.
«Витязь» - «Белый Барс» - 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 - Алексанян-Петрович (Ханин), 01:39, 2:0 - Матвиенко (меньшинство), 11:33, 2:1 - Разумов (Даниленко, Лесников), 26:24,3:1 - Алексанян-Петрович (Большаков, Посевин), 27:59, 3:2 - Микулко (Логач), 47:29, 3:3 - Лесников, 48:33, 3:4 - Бондаренко, 61:59.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter