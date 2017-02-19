"Витязь" проиграл "Белому Барсу" в регулярном чемпионате УХЛ

В Харькове завершился очередной матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Витязь" на своем льду проиграл "Белому Барсу" из Белой Церкви, сообщает официальный сайт соревнований.

После этой игры - 2 очка из 3 возможных - "Белый Барс" окончательно потерял шансы на выход в плей-офф национального чемпионата Украины.

«Витязь» - «Белый Барс» - 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Алексанян-Петрович (Ханин), 01:39, 2:0 - Матвиенко (меньшинство), 11:33, 2:1 - Разумов (Даниленко, Лесников), 26:24,3:1 - Алексанян-Петрович (Большаков, Посевин), 27:59, 3:2 - Микулко (Логач), 47:29, 3:3 - Лесников, 48:33, 3:4 - Бондаренко, 61:59.