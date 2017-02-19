Лидер чемпионата НХЛ "Вашингтон" потерпел поражение от "Детройта"

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись 11 матчей, в которых все пять команд, вышедшие в субботу из недельного отпуска, потерпели поражения, сообщает официальный сайт лиги.

Лидер сводной турнирной таблицы лиги "Вашингтон", а также "Сент-Луис" и "Чикаго" не смогли продлить победные серии.

Чикаго — Эдмонтон 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 25:03 Беннинг — 3 (больш) — 0:1, 49:50 Лучич — 12 (Ньюджент-Хопкинс, Эберле) — 0:2, 55:13 Паник — 15 (Тэйвз, ван Римсдайк) — 1:2, 59:33 Макдэвид — 20 (Летесту, Драйзайтль) — 1:3

Вратари: Кроуфорд — Талбо

Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 07:20 Смит-Пелли — 3 (Зейджак, Мэррилл) — 1:0, 28:49 Зейджак — 11 (Энрике — меньш) — 2:0, 46:21 Заха — 8 (Паренто, Северсон — больш) — 3:0, 48:58 Лэдд — 15 (де Хаан) — 3:1, 53:48 Бувилье — 5 (Квайн, Бойчак) — 3:2

Вратари: Шнайдер — Грайсс

Торонто — Оттава 3:6 (0:2, 2:0, 1:4)

Шайбы: 17:26 Уайдмен — 4 (Брассар, Стоун) — 0:1, 17:46 Дзингель — 12 (Метот, Стоун) — 0:2, 34:38 Райлли — 3 (Мэттьюз, Нюландер) — 1:2, 37:52 Кадри — 24 (Лейво) — 2:2, 42:04 Нюландер — 16 (Мэттьюз, Комаров — больш) — 3:2, 45:32 Хоффман — 19 (Туррис, Карлссон) — 3:3, 46:26 Брассар — 10 (Стоун, Карлссон — больш) — 3:4, 58:10 Стоун — 21 (Туррис) — 3:5, 59:15 Брассар — 11 (Туррис, Стоун) — 3:6

Вратари: Андерсен — Андерсон

Аризона — Сан-Хосе 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 09:01 Бернс — 26 (Карлссон) — 0:1, 14:26 Карлссон — 8 (Хэйли, Диллон) — 0:2, 22:34 Хэйли — 1 (Мартин, Карлссон) — 0:3, 40:33 Ханзал — 15 (Голигоски, Врбата) — 1:3, 56:35 Бернс — 27 (Кутюр, Торнтон — больш) — 1:4

Вратари: Смит — Делл

Даллас — Тампа-Бэй 4:3 (в овертайме) (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 03:07 Хедман — 9 (Бойл, Дотчин) — 0:1, 11:59 Джонсон — 17 (Поинт, Хедман — больш) — 0:2, 12:50 Руссель — 9 (Хэмьюс, Сегин) — 1:2, 18:50 Руссель — 10 (Сегин, Ивс) — 2:2, 29:46 Хедман — 10 (Джонсон, Палат — больш) — 2:3, 44:40 Руссель — 11 (Сегин, Шарп) — 3:3, в овертайме 03:47 Джейми Бенн — 20 (Икин) — 4:3

Вратари: Лехтонен — Василевский

Миннесота — Нэшвилл 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Шайбы: 02:38 Гранлунд — 17 (Нидеррайтер, Койву — больш) — 1:0, 37:00 Зукер — 17 (Гранлунд, Спаржеон) — 2:0, 40:35 Койву — 17 (Сутер, Зукер) — 3:0, 48:16 Уилсон — 8 (Вебер) — 3:1, 50:25 Саббен — 8 (Нил, Уилсон) — 3:2, 56:41 Зукер — 18 — 4:2, 58:05 Стаал — 17 (Поминвилль, Сутер) — 5:2

Вратари: Дубник — Ринне

Лос-Анджелес — Флорида 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 15:05 Хьюбердо — 4 (Барков, Трочек) — 0:1, 21:14 Йокинен — 9 (Смит, Петрович) — 0:2, 25:39 Кинг — 8 (Льюис, Шор) — 1:2, 51:56 Пирсон — 19 (Картер, Ладью) — 2:2, 40:15 Барков — 14 (Ягр, Экблад) — 2:3

Вратари: Будай — Люонго

Ванкувер — Калгари 2:1 (в овертайме) (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 12:44 Эдлер — 3 (Стетчер) — 1:0, 59:54 Джиордано — 8 (Ткачак, Фролик) — 1:1, в овертайме 00:34 Танев — 1 (Д.Седин) — 2:1

Вратари: Миллер — Эллиотт

Восточная конференция

1. Вашингтон – 85 очков / 57 матчей

2. Питтсбург – 80/57

3. Коламбус – 79/57

4. Рейнджерс – 75/57

5. Монреаль – 70/59

6. Оттава – 68/56

7. Флорида – 64/57

8. Бостон – 64/58

9. Торонто – 63/57

10. Айлендерс – 62/57

11. Баффало – 62/59

12. Филадельфия – 61/58

13. Нью-Джерси – 60/58

14. Тампа-Бэй – 58/57

15. Каролина – 56/54

16. Детройт – 56/58

Западная конференция

1. Миннесота – 84 очка/58 матчей

2. Сан-Хосе – 76/59

3. Чикаго – 75/58

4. Эдмонтон – 72/59

5. Анахайм – 70/59

6. Сент-Луис – 67/59

7. Нэшвилл – 62/57

8. Калгари – 62/59

9. Лос-Анджелес – 60/57

10. Виннипег – 59/61

11. Ванкувер – 58/59

12. Даллас – 56/60

13. Аризона – 47/57

14. Колорадо – 34/56