"Донбасс" и "Кременчук" одержали синхронные победы в чемпионате УХЛ

Обе команды лидирую с 90 очками в турнирной таблице.

В субботу состоялись два матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Донбасс" обыграл киевский "Дженералз", а "Кременчук" был сильнее "Кривбасса", сообщает официальный сайт соревнований. УХЛ. 37 тур. «Донбасс» - «Дженералз» - 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) Шайбы: 1:0 - Бондарев (Каменьков, Автаев), 03:02, 2:0 - Петрухно (Буценко, Лялька), 12:39, 3:0 - Буценко (Лялька) 18:39, 4:0 - Сырей (Кугут-больш), 25:58, 4:1 - Овчинников (Татаренко, Костюк), 29:49, 4:2 - Н. Дворник (Безуглый, Генералов-больш), 57:40. «Кривбасс» - «Кременчук» - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 - Игнатенко (Гниденко, Исаенко-больш), 06:24, 0:2 - Коренчук (Слыш), 35:39, 1:2 - Попов (Савченко, Секирко-больш), 49:05, 1:3 - Кича (Гниденко, Игнатенко-больш), 56:50.

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