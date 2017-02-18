"Колорадо" прервал серию из пяти поражений в НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча в одном из которых "Колорадо" выиграл у "Каролины" в овертайме со счетом 2:1, сообщает официальный сайт лиги.

"Колорадо" прервал серию из пяти поражений благодаря голу Микко Рантанена в овертайме. Также "Эвеланш" впервые за 12 матчей выиграли в гостях. Здорово выглядел голкипер Келвин Пикард, сыгравший второй матч за два дня. На его счету 28 сэйвов. "Колорадо" завершил пятиматчевую гостевую серию, которая уложилась в семь дней.

"Каролина" сыграла впервые после пятидневного перерыва и пополнила число команд, потерпевших неудачу после короткого отпуска. "Харрикейнз" проиграли в третий раз подряд, и отставание от зоны плей-офф в семь очков осталось прежним.

Коламбус — Питтбсург 2:1 (в овертайме) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 21:33 Мюррей — 2 (Карлссон, Андерсон) — 1:0, 26:13 Коул — 4 (Малкин) — 1:1, в овертайме 01:04 Дубински — 9 (Аткинсон, Джонс) — 2:1

Вратари: Бобровский — Мюррей

Каролина — Колорадо 1:2 (в овертайме) (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 13:48 Бэрри — 4 (Игинла, Митчелл) — 0:1, 19:11 Скиннер — 19 (Стемпняк, Пеши) — 1:1, в овертайме 04:23 Рантанен — 12 (Дюшен) — 1:2

Вратари: Уорд — Пикар

Анахайм — Флорида 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Шайбы: 22:45 Кольяно — 12 (Шоу — меньш) — 1:0, 24:18 Скевиур — 7 (Маккензи, Торнтон) — 1:1, 26:58 Ягр — 11 — 1:2, 30:08 Экблад — 8 (Трочек, Маршессо — больш) — 1:3, 58:02 Маккензи — 5 (меньш) — 1:4

Вратари: Гибсон — Раймер