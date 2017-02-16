"Белый Барс" обыграл "Дженералз" в единственном матче дня УХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

В Белой Церкви состоялся матч 36-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" принимал киевский "Дженералз" и праздновал победу, сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 4:3. УХЛ. 36 тур. «Белый Барс» - «Дженералз» - 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Шайбы: 1:0 - Даниленко (Печерских), 08:00, 1:1 - Янишевский (Овчинников, Татаренко), 09:31, 2:1 - Бондаренко (Лесников, Ромащенко, шестой полевой), 18:59, 3:1 - Толкунов (Ромащенко-больш.), 22:20, 3:2 - Генералов (Скрипец, Костюк), 27:53, 4:2 - Даниленко (Ромащенко, Печерских, шестой полевой), 28:42, 4:3 - Черненко (Генералов, Сирченко), 49:42.

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