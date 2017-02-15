"Донбасс" обыграл "Кременчук"в матче лидеров чемпионата УХЛ

Игра в Кременчуге завершилась со счетом 4:5.

В среду состоялись два матча Украинской хоккейной лиги, в центральном из которых, в дуэли лидеров чемпионата, донецкий "Донбасс" в гостях обыграл "Кременчук", сообщает официальный сайт турнира. Матч завершился со счетом 4:5. 36 тур. «Кременчук» - «Донбасс» - 4:5 (1:0, 3:4, 0:1) Шайбы: 1:0 - Кирющенков (Кича), 01:22, 1:1 - Сырей (Кугут, Рамазанов-больш), 20:42, 1:2 - Сырей (Бондарев), 22:16, 2:2 - Гниденко (Кирющенков), 23:54, 3:2 - Гаврик, 30:42, 3:3 - Сырей (Победоносцев, 3 на 5), 31:07, 3:4 - Буценко (Кугут-меньш.), 32:58, 4:4 - Кирющенков (Игнатенко), 36:40, 4:5 - Шафаренко (Рамазанов, Кугут-больш), 53:36. «Витязь» - «Кривбасс» - 3:8 (2:0, 0:1, 1:7) Шайбы: 1:0 - Большаков (Ханин, Кривонос), 05:46, 2:0 - Большаков (Ханин, Кривонос), 08:45, 2:1 - Слюсарь (Декало, Михеенок-больш), 27:34, 2:2 - Секирко (Савченко, Катрич), 44:08, 3:2 - Ефремов (Матвиенко, Миколенко), 47:58, 3:3 - Савченко (Н.А. Попов, Алексюк), 50:41, 3:4 - Рябенко (Декало, Алексюк), 52:57, 3:5 - Свищев (Катрич, Ворона), 57:16, 3:6 - Савченко (Н.А. Попов, Секирко-больш), 58:35, 3:7 - Пидгурский (Коваленко, Катрич), 59:22, 3:8 - Ворона (Свищев, Максименко), 59:38.

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