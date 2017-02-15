Игрок "Питтсбурга" Кросби набрал 999-е очко в карьере НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге были сыграны семь матчей, в центральном из которых "Питтсбург" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:0, сообщает официальный сайт лиги.

Капитан "Пингвинз" Сидни Кросби прервал серию из двух безрезультативных матчей, набрав очко за передачу. Она стала его 999-м очком в карьере. Оформить долгожданную тысячу Кросби может в четверг в домашней игре против "Виннипега".

В свою очередь, главный герой матча Евгений Малкин триумфально вернулся в состав "Питтсбурга" после семи пропущенных матчей. Российский форвард забил гол, сделал передачу, нанес два броска по воротам и выиграл солидные 57 процентов вбрасываний, став первой звездой встречи. Малкин открыл счет в начале второго периода, а в третьем сделал классный пас на забившего 20-й гол в сезоне Фила Кессела.

Питтсбург Пингвинз — Ванкувер Кэнакс — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

1:0 – Малкин (Мяяття, Дейли) – 25:16 2:0 – Гюнцель (Кросби, Дюмоулин) – 42:27 3:0 – Кессел (Малкин, Уилсон) – 54:03 4:0 – Каллен (Бонино, Летанг) – 58:03

Эдмонтон Ойлерз — Аризона Койотс — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

0:1 — Джурис (Экман-Ларссон, Мартинук) — 10:44 1:1 — Драйзайтль (Лучич, Клефбом) — 22:51 (5х4) 2:1 — Хендрикс (Пакаринен, Летестю) — 23:22 2:2 — Ганзал (Доми, Врбата) — 23:33 3:2 — Летестю (Макдэвид, Драйзайтль) — 30:24 (5х4) 4:2 — Клефбом (Слепышев, Драйзайтль) — 42:43 5:2 — Марун (Клефбом, Макдэвид) — 46:29

Виннипег Джетс — Даллас Старз — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

1:0 – Лайне (Копп, Шайфли) – 15:04 2:0 – Армиа (Мэттьяс, Постма) – 27:37 2:1 – Бенн (Спецца, Сегин) – 28:43 2:2 – Сегин (Клингберг, Бенн) – 33:35 (5x4) 3:2 – Лайне (Шайфли) – 54:53 4:2 – Уилер – 58:12 (en), 5:2 – Лайне (Шайфли, Моррисси) – 58:58

Оттава Сенаторз — Баффало Сэйбрз — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

0:1 – О'Райлли (Окпосо, Фолк) – 00:24 1:1 – Райан (Карлссон, Клаэссон) – 14:45 2:1 – Фанёф (Райан) – 34:33 2:2 – Мулсон (Райнхарт, Айкел) – 40:51 2:3 – Бейли (Маккейб, Ристолайнен) – 47:38

Миннесота Уайлд — Анахайм Дакс — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 – Крамаросса (Перри, Линдхольм) – 04:38

Торонто Мэйпл Лифс — Нью-Йорк Айлендерс — 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

1:0 – Лейво – 11:36 2:0 – Кадри (Зайцев, Нюландер) – 19:28 3:0 – Нюландер (Кадри, Полак) – 29:26 3:1 – Чимера – 36:55 (бул.) 4:1 – Мэттьюс (Комаров, Лейво) – 45:41 (5x4) 5:1 – Бозак (ван Римсдайк, Марнер) – 47:16 6:1 – Мэттьюс (Браун) – 51:51 7:1 – Ханвик (Лейво, Смит) – 55:40

Нью-Джерси Дэвилз — Колорадо Эвеланш — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

1:0 – Заха (Ноэсен, Юсефсон) – 02:04 1:1 – Барберио (Ландеског, Рантанен) – 26:43 (5x4) 2:1 – Грин (Зейджак) – 28:55 (5x4) 3:1 – Палмьери (Холл) – 36:25 3:2 – Григоренко (Дюшейн) – 38:34

Восточная конференция

1. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей

2. Питтсбург – 77/55

3. Коламбус – 75/55

4. Рейнджерс – 75/56

5. Монреаль – 70/58

6. Оттава – 64/54

7. Бостон – 64/58

8. Торонто – 63/55

9. Филадельфия – 61/56

10. Айлендерс – 60/55

11. Флорида – 58/54

12. Нью-Джерси – 58/56

13. Баффало – 58/57

14. Тампа-Бэй – 57/56

15. Каролина – 55/53

16. Детройт – 54/56

Западная конференция

1. Миннесота – 80 очков/56 матчей

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 73/57

4. Анахайм – 70/58

5. Эдмонтон – 68/57

6. Сент-Луис – 63/56

7. Нэшвилл – 62/56

8. Лос-Анджелес – 60/55

9. Калгари – 59/57

10. Ванкувер – 56/57

11. Виннипег – 56/59

12. Даллас – 54/58

13. Аризона – 45/55

14. Колорадо – 32/54