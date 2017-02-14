"Рейнджерс" одержал шестую победу подряд в НХЛ
Команда из Нью-Йорка обыграла "Коламбус"
В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых "Рейнджерс" выиграли шестой раз подряд, обыграв "Коламбус", а "Аризона" неожиданно в гостях разгромила "Калгари", сообщает официальный сайт лиги.
"Рейнджерс" одержали шестую победу подряд (3:2) и догнали по очкам "Коламбус". У обоих команд по 75 баллов, впрочем у "Блю Джекетс" остается одна игра в запасе. В понедельник победу "Нью-Йорку" принес гол Джимми Веси, забитый за 6:32 до конца третьего периода при равном счете. За последние 17 встреч на счету Веси два гола - и оба в ворота "Коламбуса".
Впервые с 14 января место в воротах "Рейнджерс" занял Антти Раанта, который сделал 30 сэйвов, а одну из шайб забросил защитник Дэн Джирарди, вернувшийся в состав после двух пропущенных встреч. Особенно Раанте пришлось потрудиться в концовке, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока. Самый верный шанс перевести игру в овертайм был у Кэма Аткинсона за 25 секунд до финальной сирены.
"Коламбус" не смог выиграть во второй раз подряд. После 16-матчевой победной серии "Блю Джекетс" лишь раз победили дважды кряду.
В свою очередь, "Аризона" продолжила серию удачных матчей, разгромив в гостях "Калгари" - 5:0. Для команды Дэйва Типпетта эта победа стала шестой в последних 10 матчах. Судьба встречи решилась в первой половине первого периода, за который гости забили три гола, после чего счет стал 4:0. Нападающий Кристиан Дворак оформил дубль и сделал одну передачу.
Лучшим игроком матча стал вратарь Майк Смит, отразивший все 36 бросков по своим воротам. Голкипер в 21-й раз в составе "Аризоны" отыграл на ноль, благодаря чему сравнялся по этому показателю с Николаем Хабибулиным и Ильей Брызгаловым.
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Шайбы: 08:12 Дубински — 8 (Саад, Джонс) — 1:0, 20:12 Джирарди — 4 (Хэйес, Миллер — больш) — 1:1, 44:49 Хэйес — 15 — 1:2, 51:53 Фолиньо — 19 (Савар) — 2:2, 53:28 Визи — 13 (Степан, Холден) — 2:3
Вратари: Бобровский — Раанта
Калгари — Аризона 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Шайбы: 06:45 Ханзал — 13 (Врбата, Доми) — 0:1, 23:38 Дворак — 8 (Перлини, Экман-Ларссон) — 0:2, 24:04 Мартинук — 8 (Уайт, Мерфи) — 0:3, 31:08 Уайт — 6 (Шенн, Дворак) — 0:4, 42:12 Дворак — 9 (Доан, Шенн) — 0:5
Вратари: Джонсон (Эллиотт) — Смит
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Сан-Хосе Шаркс 57 73
2 Анахайм Дакс 57 68
3 Эдмонтон Ойлерс 56 66
4 Лос-Анджелес Кингз 55 60
5 Калгари Флеймз 57 59
6 Ванкувер Кэнакс 56 56
7 Аризона Койотис 54 45
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Миннесота Уайлд 55 80
2 Чикаго Блэкхокс 57 75
3 Сент-Луис Блюз 56 63
4 Нэшвилл Предаторс 56 62
5 Виннипег Джетс 58 54
6 Даллас Старс 57 54
7 Колорадо Эвэланш 53 32
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Монреаль Канадиенз 58 70
2 Бостон Брюинз 58 64
3 Оттава Сенаторс 53 64
4 Торонто Мейпл Ливс 54 61
5 Флорида Пэнтерс 54 58
6 Тампа Бэй Лайтнинг 56 57
7 Баффало Сэйбрс 56 56
8 Детройт Ред Уингз 56 54
СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Вашингтон Кэпиталз 56 84
2 Нью-Йорк Рейнджерс 56 75
3 Коламбус Блу Джекетс 55 75
4 Питтсбург Пингвинз 54 75
5 Филадельфия Флайерс 56 61
6 Нью-Йорк Айлендерс 54 60
7 Нью-Джерси Дэвилз 55 56
8 Каролина Харрикейнз 53 55