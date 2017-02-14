"Рейнджерс" одержал шестую победу подряд в НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых "Рейнджерс" выиграли шестой раз подряд, обыграв "Коламбус", а "Аризона" неожиданно в гостях разгромила "Калгари", сообщает официальный сайт лиги.

"Рейнджерс" одержали шестую победу подряд (3:2) и догнали по очкам "Коламбус". У обоих команд по 75 баллов, впрочем у "Блю Джекетс" остается одна игра в запасе. В понедельник победу "Нью-Йорку" принес гол Джимми Веси, забитый за 6:32 до конца третьего периода при равном счете. За последние 17 встреч на счету Веси два гола - и оба в ворота "Коламбуса".

Впервые с 14 января место в воротах "Рейнджерс" занял Антти Раанта, который сделал 30 сэйвов, а одну из шайб забросил защитник Дэн Джирарди, вернувшийся в состав после двух пропущенных встреч. Особенно Раанте пришлось потрудиться в концовке, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока. Самый верный шанс перевести игру в овертайм был у Кэма Аткинсона за 25 секунд до финальной сирены.

"Коламбус" не смог выиграть во второй раз подряд. После 16-матчевой победной серии "Блю Джекетс" лишь раз победили дважды кряду.

В свою очередь, "Аризона" продолжила серию удачных матчей, разгромив в гостях "Калгари" - 5:0. Для команды Дэйва Типпетта эта победа стала шестой в последних 10 матчах. Судьба встречи решилась в первой половине первого периода, за который гости забили три гола, после чего счет стал 4:0. Нападающий Кристиан Дворак оформил дубль и сделал одну передачу.

Лучшим игроком матча стал вратарь Майк Смит, отразивший все 36 бросков по своим воротам. Голкипер в 21-й раз в составе "Аризоны" отыграл на ноль, благодаря чему сравнялся по этому показателю с Николаем Хабибулиным и Ильей Брызгаловым.

Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 08:12 Дубински — 8 (Саад, Джонс) — 1:0, 20:12 Джирарди — 4 (Хэйес, Миллер — больш) — 1:1, 44:49 Хэйес — 15 — 1:2, 51:53 Фолиньо — 19 (Савар) — 2:2, 53:28 Визи — 13 (Степан, Холден) — 2:3

Вратари: Бобровский — Раанта

Калгари — Аризона 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Шайбы: 06:45 Ханзал — 13 (Врбата, Доми) — 0:1, 23:38 Дворак — 8 (Перлини, Экман-Ларссон) — 0:2, 24:04 Мартинук — 8 (Уайт, Мерфи) — 0:3, 31:08 Уайт — 6 (Шенн, Дворак) — 0:4, 42:12 Дворак — 9 (Доан, Шенн) — 0:5

Вратари: Джонсон (Эллиотт) — Смит

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Хосе Шаркс 57 73

2 Анахайм Дакс 57 68

3 Эдмонтон Ойлерс 56 66

4 Лос-Анджелес Кингз 55 60

5 Калгари Флеймз 57 59

6 Ванкувер Кэнакс 56 56

7 Аризона Койотис 54 45

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Миннесота Уайлд 55 80

2 Чикаго Блэкхокс 57 75

3 Сент-Луис Блюз 56 63

4 Нэшвилл Предаторс 56 62

5 Виннипег Джетс 58 54

6 Даллас Старс 57 54

7 Колорадо Эвэланш 53 32

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Монреаль Канадиенз 58 70

2 Бостон Брюинз 58 64

3 Оттава Сенаторс 53 64

4 Торонто Мейпл Ливс 54 61

5 Флорида Пэнтерс 54 58

6 Тампа Бэй Лайтнинг 56 57

7 Баффало Сэйбрс 56 56

8 Детройт Ред Уингз 56 54

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон Кэпиталз 56 84

2 Нью-Йорк Рейнджерс 56 75

3 Коламбус Блу Джекетс 55 75

4 Питтсбург Пингвинз 54 75

5 Филадельфия Флайерс 56 61

6 Нью-Йорк Айлендерс 54 60

7 Нью-Джерси Дэвилз 55 56

8 Каролина Харрикейнз 53 55