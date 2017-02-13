Кабмин внес изменения в государственную программу "Хоккей Украины"

Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую социальную программу «Хоккей Украины», уточнив результативные показатели, объемы финансирования задач и мероприятий, сроки их выполнения с учетом фактических объемов финансирования и достигнутых результатов.

Соответствующее постановление от 8 февраля 2017 г. №61 опубликовано на правительственном портале.

Предполагается, что финансирование мероприятий, включенных в программу, осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Федерации хоккея Украины и частных инвесторов.

Согласно принятому постановлению, общие объемы финансирования программы составят 850,67 млн грн, в том числе: за счет средств государственного бюджета – 337,72 млн грн, местных бюджетов – 260,93 млн грн, других источников -252,02 млн грн.