"Бостон" одержал третью победу подряд при новом тренере в НХЛ

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге было сыграно шесть матчей, в центральном из которых "Бостон" одержал третью победу подряд при новом тренере Брюсе Кэссиди, обыграв "Монреаль", который потерпел шестое поражение в семи матчах, сообщает официальный сайт лиги.

Главным героем встречи стал вратарь Туукка Раск, отразивший все 25 бросков по воротам и сыгравший на ноль в шестой раз в сезоне. Для финского вратаря эта победа стала первой в карьере над "Монреалем" после серии 12 поражений. А "Брюинз" дома обыграли "Канадиенс" впервые с 12 января 2012 года, проиграв за этот отрезок девять раз подряд. В составе "Бостона" голами отметились Адам Макуэйд, Здено Хара, Давид Крейчи и Фрэнк Ватрано.

"Монреаль" проиграл шестой матч из семи последних. Обе команды ушли на перерыва - у "Бостона" будет шесть дней отдыха, у "Канадиенс" - пять.

"Похоже, мы просто потеряли свое лицо. Мы выглядим растерянно. Надо сделать шаг назад и заново сфокусироваться", - сказал вратарь Кэри Прайс, отразивший 32 броска.

"Монреаль" в последних семи матчах забил всего 10 голов. В состав "Канадиенс" вернулся Брендан Галлахер, пропустивший 18 игр из-за перелома руки, но нападению команды это не помогло.

Нэшвилл Предаторз — Даллас Старз — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

0:1 — Бенн (Факса, Сегин) — 12:24 )5х4) 0:2 — Шарп (Сегин, Бенн) — 15:46 (5х3) 0:3 — Шор (Ритчи, Сегин) — 32:02 (5х4) 1:3 — Йози (Арвидссон) — 35:25 2:3 — Йози (Нил, Суббэн) — 40:45 )5х3) 3:3 — Ернкрок (Нил, Суббэн) — 44:40 4:3 — Форсберг — 46:02 )4х5) 5:3 — Фишер — 58:22

Бостон Брюинз — Монреаль Канадиенс — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Маккуэйд (Цегларик, Круг) — 08:57 2:0 — Хара (Спунер, Маршан) — 25:08 (4х5) 3:0 — Крейчи (Бэйкс, Цегларик) — 35:05 (5х4) 4:0 — Ватрано (Крейчи, Пастрняк) — 45:00

Баффало Сэйбрз — Ванкувер Кэнакс — 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

1:0 — Эннис (Родригес) — 04:58 1:1 — Хорват (Хаттон, Гранлунд) — 09:07 (5х4) 1:2 — Шапу (Седин) — 16:37 2:2 — Окпосо (Ристолайнен, О'Райлли) — 19:44 2:3 — Барроуз (Стечер, Хорват) — 25:00 2:4 — Шапу (Эдлер, Барроуз) — 35:33

Нью-Джерси Дэвилз — Сан-Хосе Шаркс — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

1:0 — Паренто (Холл, Юсефсон) — 11:42 1:1 — Бернс (Торнтон, Мартин) — 22:27 1:2 — Бернс (Лабанк, Павелски) — 27:46 1:3 — Торнтон (Власич, Лабанк) — 31:22 1:4 — Гертл (Браун, Уорд) — 58:36 (en)

Миннесота Уайлд – Детройт Ред Уингз– 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

1:0 – Гранлунд (Олофссон, Койву) – 13:01 (5х4) 2:0 – Нидеррайтер (Проссер, Койву) – 15:47 (5х4) 2:1 – Манта (Нюквист, Улле) -26:56 3:1 – Койл (Поминвилл, Олофссон) – 34:14 3:2 – Зеттерберг (Манта, Улле) – 35:39 4:2 – Паризе (Поминвилл) - 43:59 4:3 – Атанасиу (Крунвалль, Дженсен) – 44:34 5:3 – Фолин (Койл) – 47:20 6:3 – Паризе (Сперджен, Э.Стаал) – 50:50 (5х4)

Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

0:1 – Колборн (Тютин, Мартинсен) – 8:12 1:1 – Ледди (Сизикас, Джионта) – 12:01 2:1 – Строум (Ледди, Таварес) – 34:46 (5х3) 3:1 – Ли (Бойчак, Таварес)- 41:21 4:1 – Ли (Ледди, Бойчак) – 51:22 (5х4) 5:1 – Чимера (Нелсон) – 53:48

Восточная конференция

1. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей

2. Коламбус – 75/54

3. Питтсбург – 75/54

4. Рейнджерс – 73/55

5. Монреаль – 70/58

6. Оттава – 64/53

7. Бостон – 64/58

8. Торонто – 61/54

9. Филадельфия – 61/56

10. Айлендерс – 60/54

11. Флорида – 58/54

12. Тампа-Бэй – 57/56

13. Нью-Джерси – 56/55

14. Баффало – 56/56

15. Каролина – 55/53

16. Детройт – 54/56

Западная конференция

1. Миннесота – 80 очков/55 матчей

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 73/57

4. Анахайм – 68/57

5. Эдмонтон – 66/56

6. Сент-Луис – 63/56

7. Нэшвилл – 62/56

8. Лос-Анджелес – 60/55

9. Калгари – 59/56

10. Ванкувер – 56/56

11. Даллас – 54/57

12. Виннипег – 54/58

13. Аризона – 43/53

14. Колорадо – 32/53