"Вашингтон" одержал 12-ю домашнюю победу подряд в НХЛ

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге было сыграно 13 матчей, в центральном из которых "Вашингтон" одержал 12-ю подряд домашнюю победу, сообщает официальный сайт лиги,

"Вашингтон" упустил преимущество в счете 4:1, но в концовке встречи Закари Санфорд забил первый гол в карьере и позволил "Кэпиталз" добиться нескольких достижений.

Команда Барри Тротца одержала шестую победу подряд, 12-ю подряд дома и в 11-й раз кряду забила дома не менее пяти голов. Это стало повторением рекорда лиги - в сезоне 1970-71 это удавалось "Бостону". Вратарь "Кэпиталз" Брэйден Холтби одержал 14-ю победу подряд, что является третьим показателем в истории НХЛ. Рекорд из 17 побед принадлежит Жилю Жильберу из "Брюинз" (17 побед в сезоне 1975-76).

Никлас Бэкстрем набрал три (1+2) очка и перешагнул отметку в 700 очков за карьеру. В этом сезоне у него 60 баллов, это второе место в списке бомбардиров. Теперь "Вашингтон" ждет пятидневный отдых.

В составе "Дакс" три (1+2) балла набрал Райан Гецлаф.

Эдмонтон Ойлерз — Чикаго Блэкхоукс — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

1:0 — Марун (Макдэвид) — 04:01 1:1 — Паник (Шмальц, Сибрук) — 05:49 1:2 — Кейн (Тэйвз, Кит) — 09:54 (5x4) 1:3 — ван Римсдайк — 28:37 1:4 — Паник (Тэйвз, Кейн) — 38:26 (5x4) 1:5 — Анисимов (Кейн, Кэмпбелл) — 55:49

Торонто Мэйпл Лифс — Баффало Сэйбрз — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

0:1 — Кейн (Райнхарт, Айкел) — 04:13 0:2 — Райнхарт (Окпосо, Айкел) — 05:08 (5x4) 0:3 — Кейн (Айкел, Фолк) — 18:02 1:3 — Марнер (Бозак, Зайцев) — 35:57 (5x4)

Аризона Койотс — Питтсбург Пингвинз — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

0:1 – Арчибальд (Фер, Кюнхакль) – 25:41 1:1 – Ридер – 26:40 2:1 – Ганзал (Врбата, Экман-Ларссон) – 29:00 (5x4) 3:1 – Ганзал (Экман-Ларссон, Доми) – 43:36 3:2 – Арчибальд – 54:38 (4x5) 3:3 – Кессел (Летанг, Гюнцель) – 59:45 (6x5) 4:3 – Мерфи (Бурмистров) – 64:38 (3x3)

Вашингтон Кэпиталз — Анахайм Дакс — 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

1:0 – Оши (Юханссон, Бекстрём) – 06:45 (5x4) 2:0 – Бекстрем (Овечкин, Оши) – 14:35 3:0 – Уилсон (Винник, Бигл) – 17:48 3:1 – Сильверберг (Кольяно, Гецлаф) – 27:16 4:1 – Винник – 32:18 (4x5) 4:2 – Линдхольм (Гецлаф, Сильверберг) – 37:36 4:3 – Кеслер (Фаулер) – 49:38 4:4 – Гецлаф (Фаулер, Биекса) – 51:48 5:4 – Сэнфорд (Коннолли, Нисканен) – 57:21 6:4 – Юханссон (Бекстрем) – 59:47

Виннипег Джетс — Тампа-Бэй Лайтнинг — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 – Пойнт (Друен) – 12:04 0:2 – Бойл (Хедман, Дотчин) – 17:02 0:3 – Палат (Пойнт, Шустр) – 22:11 1:3 – Троуба (Бафлин, Уилер) – 51:15 1:4 – Хедман (Пакетт, Палат) – 59:24

Нью-Йорк Рейнджерс — Колорадо Эвеланш — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

1:0 – Кляйн (Шей, Линдберг) – 02:26 1:1 – Ландеског (Маккиннон, Тютин) – 19:44 1:2 – Митчелл (Комо, Игинла) – 23:01 2:2 – Кляйн (Фаст, Линдберг) – 42:50 3:2 – Нэш (Степан, Макдона) – 45:36 4:2 – Хейз (Грабнер, Миллер) – 58:22

Монреаль Канадиенс — Сент-Луис Блюз — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

0:1 – Берглунд (Шварц, Пьетранджело) – 03:49 1:1 – Уэбер (Пачьоретти) – 16:39 1:2 – Перрон (Лехтеря, Шаттенкирк) – 27:20 2:2 – Пачьоретти (Больё, Пэтерин) – 32:55 2:3 – Берглунд (Боумистер, Пьетранджело) – 39:35 ( 2:4 – Берглунд (Перрон, Шварц) – 58:59

Коламбус Блю Джекетс — Детройт Ред Уингз — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 – Дженнер (Дубински) – 09:26 1:1 – Ванек (Зеттерберг, Хельм) – 16:06 (5x4) 2:1 – Аткинсон (Дженнер, Дубински) – 31:27

Даллас Старз — Каролина Харрикейнз — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

1:0 – Линделль – 00:51 2:0 – Ивз (Икин, Бенн) – 05:49 3:0 – Маккензи – 06:11 3:1 – Ахо (Линдхольм, Стаал) – 25:06 4:1 – Ивз (Факса, Бенн) – 37:09 (5x4) 4:2 – Фолк (Линдхольм, Стаал) – 45:13 (5x4) 5:2 – Кракнелл (Маккензи) – 50:19

Нэшвилл Предаторз — Флорида Пантерз — 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

0:1 – Ягр (Яндл, Юбердо) – 04:24 1:1 – Йози – 09:19 (5x4) 1:2 – Йокинен (Трочек, Смит) – 25:52 (5x4) 2:2 – Арвидссон (Эллис, Йози) – 26:56 2:3 – Бьюгстад (Сгарбосса, Писик) – 27:24 2:4 – Трочек – 27:53 2:5 – Барков (Юбердо) – 29:53 (5x4) 3:5 – Арвидссон (Эллис) – 37:01 (4x5) 3:6 – Юбердо (Петровик) – 42:30 4:6 – Арвидссон (Вебер) – 58:48 (6x5) 4:7 – Трочек (Йокинен, Смит) – 59:22

Филадельфия Флайерз — Сан-Хосе Шаркс — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 – Проворов (Макдональд, Ворачек) – 46:22 1:1 – Марло (Лабанк, Торнтон) – 49:23 (5x4) 2:1 – Симмондс – 61:04 (3x3)

Бостон Брюинз — Ванкувер Кэнакс — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

0:1 – Хорват (Хансен, Барроуз) – 04:56 1:1 – Миллер (Спунер, Ватрано) – 13:33 2:1 – Ватрано (Крейчи, Круг) – 19:22 (5x4) 2:2 – Барроуз (Хансен, Хорват) – 39:59 3:2 – Миллер (Хейз, Ватрано) – 42:12 3:3 – Гранлунд (Эдлер, Хаттон) – 54:23 (5x4) 4:3 – Пастрняк (Крейчи, Маккуэйд) – 58:00

Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Айлендерс — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 – Стоун (Карлссон) – 04:10 2:0 – Смит (Туррис, Фанеф) – 24:35 3:0 – Пажо (Пайят) – 27:12

Восточная конференция

1. Вашингтон – 84 очка / 56 матчей

2. Коламбус – 75/54

3. Питтсбург – 75/54

4. Рейнджерс – 73/55

5. Монреаль – 70/57

6. Оттава – 64/53

7. Бостон – 62/57

8. Торонто – 61/54

9. Филадельфия – 61/56

10. Айлендерс – 58/53

11. Флорида – 58/54

12. Тампа-Бэй – 57/56

13. Нью-Джерси – 56/54

14. Баффало – 56/55

15. Каролина – 55/53

16. Детройт – 54/55

Западная конференция

1. Миннесота – 78 очков/54 матча

2. Чикаго – 75/57

3. Сан-Хосе – 70/56

4. Анахайм – 68/57

5. Эдмонтон – 66/56

6. Сент-Луис – 63/56

7. Лос-Анджелес – 60/55

8. Нэшвилл – 60/55

9. Калгари – 59/56

10. Ванкувер – 54/55

11. Даллас – 54/56

12. Виннипег – 54/58

13. Аризона – 43/53

14. Колорадо – 32/52