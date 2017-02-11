Сборная Украины по хоккею проиграла Словении в заключительном матче этапа Eurochallenge

В польском Катовице состоялся матч 3-го заключительного тура соревнования серии Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Украины проиграла команде Словении, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:6.

Словенцы активно начали матч и в первом периоде забросили две безответные шайбы. Авторами голов стали Андрэ Хебар (на 5-й минуте) и Дэвид Родман (на 18-й).

Читайте такжеСборная Украины по хоккею выиграла первый матч EuroChallenge у Италии в овертаймеПосле перерыва соперник уверенно удержал свой перевес во второй 20-минутке. Первым гол забил украинец Никита Буценко, завершивший точным броском комбинацию с участием Витялия Ляльки и Сергея Бабинца на 26-й минуте. Но, в конце периода, на 39-й минуте, преимущество словенцев в два гола восстановил Миха Верлич.

В заключительной третьйе 20-минутке Сергей Бабинец вновь сократил отставание украинцев до минимума в самом начале периода - на 41-й минуте - 2:3. Но, впоследствии забивали только словенцы, который отличились еще трижды - Эрик Панс на 45-й минуте, Матич Подлипник на 57-й и Клемен Прентар на 59-й.

Таким образом. сборная Украины на турнире в Польше набрала 3 очка - проигрыш в основное время от Словении, проигрыш в овертайме от Польши и победа в серии буллитов над Италией.