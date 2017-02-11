"Чикаго" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ
Игра завершилась со счетом 5:2.
В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в которых "Чикаго" уверенно обыграл "Виннипег", а "Миннесота" была сильнее "Тампы" в серии буллитов, сообщает официальный сайт лиги.
"Чикаго" одержал четвертую победу подряд (5:2) за счет отличных действий ударного звена в лице Артемия Панарина, Артема Анисимова и Патрика Кейна. На счету Панарина гол и две передачи, Анисимов и Кейн забросили по шайбе и сделали по одной передаче.
Игра была равной вплоть до самого конца третьего периода. Лишь за три минуты до окончания третьего периода Данкан Кит сделал счет 3:1 в пользу "Чикаго", а Мариан Хосса и Панарин забивали уже в пустые ворота.
В другом матче дня вратарь "Миннесоты" Деван Дубник отразил 26 бросков за 65 минут игры и все три буллита, одержав 30-ю победу в сезоне (2:1, Б). По этому показателю он вышел на первое место в лиге, обойдя Сергея Бобровского из "Коламбуса". Голкипер "Тампы" Андрей Василевский сыграл отлично, сделал 37 сэйвов и справился с двумя буллитами из трех. Единственный бросок реализовал нападающий "Уайлд" Микко Койву.
Команды обменялись голами в конце второго периода. Нино Нидеррайтер открыл счет в большинстве, а менее чем через три минуты Брэйден Пойнт выровнял ситуацию.
Восточная конференция
1. Вашингтон – 82 очка / 55 матчей
2. Питтсбург – 74/53
3. Коламбус – 73/53
4. Рейнджерс – 71/54
5. Монреаль – 70/56
6. Оттава – 62/52
7. Торонто – 61/53
8. Бостон – 60/56
9. Филадельфия – 59/55
10. Айлендерс – 58/52
11. Флорида – 56/53
12. Нью-Джерси – 56/54
13. Каролина – 55/52
14. Тампа-Бэй – 55/55
15. Баффало – 54/54
16. Детройт – 54/54
Западная конференция
1. Миннесота – 78 очков/54 матча
2. Чикаго – 73/56
3. Сан-Хосе – 70/55
4. Анахайм – 68/56
5. Эдмонтон – 66/55
6. Сент-Луис – 61/55
7. Нэшвилл – 60/54
8. Лос-Анджелес – 60/55
9. Калгари – 59/56
10. Ванкувер – 54/54
11. Виннипег – 54/57
12. Даллас – 52/55
13. Аризона – 41/52
14. Колорадо – 32/51