Сборная Украины по хоккею проиграла Польше на Eurochallenge

В польском Катовице завершился матч 2-го тура Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Польши принимала команду Украины и обыграла соперника со счетом 3:2, сообщает официальный сайт турнира.

Судьба матча была решена в серии буллитов.

Хозяева льда гораздо активнее начали матч и уже на 2-й минуте Мацей Урбанович открыл счет. На 17-й минуте Питрик Вайда увеличил преимущество своей команды - 2:0.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею выиграла первый матч EuroChallenge у Италии в овертаймеВо втором периоде, на 32-й минуте игры Шамиль Рамазанов сквитал один гол, завершив комбинацию с участием Владимира Вариводы и Дмитрия Чернышенко. А в третьей 20-минутке, на 48-й минуте Виктор Захаров сравнял счет после пасов Олега Шафаренко и Александра Победоносцева - 2:2.

Овертайм прошел без забитых голов. Решающий буллит в составе хозяев льда реализовал Патрик Вронка.