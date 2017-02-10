"Монреаль" прервал четырехматчевую серию поражений в НХЛ
"Канадиенс" обыграли "Аризону" в овертайме со счетом 5:4.
В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись 11 матчей, в одном из которых "Монреаль" переиграл "Аризону" и прервал четырехматчевую беспроигрышную серию, сообщает официальный сайт лиги.
Игра завершилась в овертайме со счетом 5:4.
Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 12:07 Симмондс — 22 (Гостисбихир, Ворачек — больш) — 1:0, 16:40 Ли — 19 (Таварес, Строум — больш) — 1:1, 22:13 Чимера — 12 (Лэдд, Зайденберг) — 1:2, 41:21 Сизикас — 6 (Бойчак) — 1:3
Вратари: Мэйсон — Грайсс
Вашингтон — Детройт 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Шайбы: 05:57 Йоханссон — 18 (Кузнецов, Уильямс) — 1:0, 13:30 Атанасиу — 12 (Спрул, Ванек) — 1:1, 16:23 Атанасиу — 13 (Ванек — больш) — 1:2, 18:30 Коннолли — 12 (Эллер, Альцнер) — 2:2, 21:16 Оши — 21 (Карлсон, Бэкстрем) — 3:2, 41:25 Зеттерберг — 12 (Мэнта, Нюквист) — 3:3, 44:15 Карлсон — 6 (Оши) — 4:3, 54:18 Оши — 22 (Бэкстрем, Йоханссон — больш) — 5:3, 58:28 Бэкстрем — 16 (Бигл) — 6:3
Вратари: Холтби — Мразек
Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Шайбы: 16:39 Маклеод — 4 (Саббен, Уотсон) — 0:1, 23:50 Ярнкрок — 10 (Фишер, Саббен — больш) — 0:2, 28:12 Грабнер — 26 (Хэйес) — 1:2, 34:58 Миллер — 17 (Хэйес) — 2:2, 45:36 Крайдер — 22 (Зуккарелло, Зибанеджад) — 3:2, 56:00 Миллер — 18 (Макдонаг, Хэйес) — 4:2, 57:59 Йоси — 6 (Джохансен, Йоси — больш) — 4:3
Вратари: Лундквист — Сарос
Коламбус — Ванкувер 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 20:44 Д.Седин — 12 (Гранлунд, Х.Седин) — 0:1, 28:53 Эрикссон — 11 (Д.Седин, Х.Седин — больш) — 0:2, 50:47 Мегна — 4 (Стетчер, Эдлер) — 0:3
Вратари: Бобровский — Миллер
Баффало — Анахайм 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Шайбы: 19:57 Перри — 10 — 0:1, 26:04 Айхель — 13 (Окпосо, О’Райлли — больш) — 1:1, 40:55 Ракелл — 22 (Перри, Линдхольм) — 1:2, 45:46 Верметт — 8 (Монтур, Линдхольм — больш) — 1:3, 50:11 Перри — 11 (Ракелл, Фаулер) — 1:4, 58:22 Ристолайнен — 4 (Бэйли, Райнхарт) — 2:4, 59:04 Кольяно — 11 (Кеслер, Шоу) — 2:5
Вратари: Ленер — Гибсон (Бернье)
Бостон — Сан-Хосе 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Шайбы: 00:52 Бэкес — 12 (Крюг, Крейчи) — 1:0, 07:51 Торнтон — 4 (Хертл) — 1:1, 15:52 Бержерон — 14 (Бэкес, Карло) — 2:1, 17:31 Пастрнак — 23 (Бержерон — больш) — 3:1, 21:08 Брон — 3 (Кутюр, Марло) — 3:2, 33:04 Шаллер — 7 (Нэш, Мур) — 4:2, 39:11 Пастрнак — 24 (Бержерон, Маршан — больш) — 5:2, 57:23 Мейер — 3 (Уорд, Хертл) — 5:3, 59:30 Маршан — 24 (Бержерон, Бэкес) — 6:3
Вратари: Раск — Джонс (Делл)
Торонто — Сент-Луис 1:2 (в овертайме) (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 04:15 Берглунд — 14 (Пааярви, Швартц) — 0:1, 38:56 Райлли — 2 (Нюландер, Кадри) — 1:1, в овертайме 00:20 Тарасенко — 26 (Лехтеря, Шеттенкирк) — 1:2
Вратари: Андерсен — Аллен
Оттава — Даллас 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Шайбы: 14:41 Фанеф — 7 (Пажо — меньш) — 1:0, 17:55 Келли — 5 — 2:0, 31:28 Руссель — 8 (Факса, Джорди Бенн) — 2:1, 36:09 Джейми Бенн — 17 (Линделл) — 2:2, 46:03 Стоун — 19 (Дзингель, Сиси) — 3:2
Вратари: Кондон — Лехтонен
Флорида — Лос-Анджелес 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)
Шайбы: 01:39 Браун — 8 (Мартинес, Картер — больш) — 0:1, 08:16 Картер — 28 (Пирсон) — 0:2, 12:04 Йокинен — 6 (Бьегстад, Трочек) — 1:2, 14:59 Тоффоли — 9 (Даути, Картер) — 1:3, 24:06 Пирсон — 16 (Браун) — 1:4, 24:27 Кинг — 7 (Льюис, Ладью) — 1:5, 27:31 Картер — 29 (Пирсон, Макнэбб) — 1:6, 51:09 Маршессо — 16 (Сгарбосса, Йокинен) — 2:6, 59:38 Барков — 10 (Ягр, Хьюбердо) — 3:6
Вратари: Люонго (Раймер) — Будай
Колорадо — Питтсбург 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: 04:01 Кессел — 18 (Каллен) — 0:1, 23:50 Хорнквист — 16 (Кессел, Шультц — больш) — 0:2, 38:38 Хорнквист — 17 (Шультц) — 0:3, 56:44 Ландеског — 10 (Маккиннон, Рантанен — больш) — 1:3, 59:23 Кунитц — 8 (Каллен) — 1:4
Вратари: Пикар — Мюррей
Аризона — Монреаль 4:5 (в овертайме) (0:2, 3:0, 1:2, 0:1)
Шайбы: 00:57 Пасиоретти — 26 (Дано, Питри) — 0:1, 13:10 Марков — 3 (Маккэррон, Карр) — 0:2, 33:46 Дворак — 6 (Доми, Экман-Ларссон — больш) — 1:2, 35:45 Доми — 6 (Холланд, Мерфи) — 2:2, 36:07 Голигоски — 2 (Мартинук — меньш) — 3:2, 42:52 Пасиоретти — 27 (Марков, Питри — больш) — 3:3, 49:56 Радулов — 14 (Дано, Пасиоретти) — 3:4, 55:08 Дворак — 7 — 4:4, в овертайме 02:13 Гальченюк — 12 (Пасиоретти) — 4:5
Вратари: Смит — Прайс
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Сан-Хосе 55 игр 70 очков
2 Анахайм 56 68
3 Эдмонтон 55 66
4 Лос-Анджелес 55 60
5 Калгари 56 59
6 Ванкувер 54 54
7 Аризона 52 41
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Миннесота 53 76
2 Чикаго 55 71
3 Сент-Луис 55 61
4 Нэшвилл 54 60
5 Виннипег 56 54
6 Даллас 55 52
7 Колорадо 51 32
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
1 Монреаль 56 70
2 Оттава 52 62
3 Торонто 53 61
4 Бостон 56 60
5 Флорида 53 56
6 Баффало 54 54
7 Детройт 54 54
8 Тампа Бэй 54 54
СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН
1 Вашингтон 55 82
2 Питтсбург 53 74
3 Коламбус 53 73
4 Рейнджерс 54 71
5 Филадельфия 55 59
6 Айлендерс 52 58
7 Нью-Джерси 54 56
8 Каролина 52 55