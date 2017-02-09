"Чикаго" прервал серию из восьми подряд поражений от "Миннесоты" в НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге был сыгран один матч, в котором "Чикаго" прервал серию из восьми подряд поражений от "Миннесоты", вырвав победу в овертайме благодаря голу Джонатана Тэйвза, сообщает официальный сайт лиги.

"Миннесота" дважды отыгрывалась со счета 0:2 и 2:3, но все-таки уступила в овертайме из-за гола Джонатана Тэйвза. У "Уайлд" были хорошие моменты, чтобы взять два очка, но "Блэкхокс" в ключевые моменты выручил вратарь Кори Кроуфорд, сделавший в итоге 35 сэйвов.

"Чикаго" обыграл "Миннесоту" после восьми подряд поражений в личных встречах, выиграв в третий раз подряд и на расстояние пяти очков приблизившись к "Уайлд".

"Важнейшая победа, - сказал тренер "Чикаго" Джоэл Кенневилль. - Она была нам нужна, чтобы далеко не отпустить соперника. У нас многое получалось, равно как и нам удалось отличное начало матча. Обидно, что мы упустили победу в основное время и дали сопернику взять одно очко, но в любом случае два очка крайне важны".

Тэйвз помимо победного гола отметился двумя голевыми передачами. В последних семи встречах на его счету четыре гола и семь передач.

"Миннесота" потерпела второе поражение в четырех матчах, но продолжает уверенно возглавлять таблицу Западной конференции. "Уайлд" набрали очки за счет гола Эрика Хаулы, который сравнял счет (3:3) за 3:03 до конца третьего периода. В воротах "Миннесоты" играл Дарси Кемпер, который отразил 28 бросков.