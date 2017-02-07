"Нью-Джерси" прервал серию из семи домашних поражений в НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись три матча, в центральном из которых "Нью-Джерси" обыграл "Баффало" и прервал серию неудач на своей площадке, сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 2:1.

"Нью-Джерси" прервал серию из семи домашних поражений за счет первого победного в карьере гола форварда Павла Захи. 19-летний новичок забил при счете 1:1 на 13-й минуте третьего периода, реализовав большинство.

"Девилз" выиграли две встречи подряд впервые с 13-17 января. "Баффало" потерпел четвертое поражение в пяти матчах.

Нью-Джерси — Баффало 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 28:46 Энрике — 15 (Каммаллери, Заха — больш) — 1:0, 48:39 Эннис — 3 (Окпосо, Фальк) — 1:1, 52:33 Заха — 6 (Каммаллери, Северсон — больш) — 2:1

Вратари: Шнайдер — Ленер

Нью-Йорк Айлендерс — Торонто 6:5 (в овертайме) (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)

Шайбы: 01:23 Строум — 8 (Нельсон, Бойчак) — 1:0, 13:27 Сощников — 4 (Зайцев, Райлли) — 1:1, 14:51 Мэттьюз — 24 (Райлли) — 1:2, 18:13 Кулемин — 9 (Сизикас, Принс) — 2:2, 25:12 Марнер — 14 (Бозак, Ханвик) — 2:3, 29:34 Хайман — 8 (Зайцев — меньш) — 2:4, 33:48 Нельсон — 12 (Строум, Ли) — 3:4, 53:30 Бэйли — 11 (Ли, Зайденберг) — 4:4, 57:59 Нюландер — 14 (Каррик, Кадри) — 4:5, 58:31 Лэдд — 12 (Бэйли, Ледди) — 5:5, в овертайме 02:42 Нельсон — 13 (Бэйли, де Хаан) — 6:5

Вратари: Грайсс — Андерсен

Филадельфия — Сент-Луис 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 35:22 Счастны — 15 (Шеттенкирк, Стин) — 0:1, 42:20 Агостино — 1 (Перрон, Лехтеря) — 0:2

Вратари: Нойвирт — Хаттон

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Сан-Хосе 53 игры 69 очков

2 Эдмонтон 55 66

3 Анахайм 54 66

4 Лос-Анджелес 53 58

5 Калгари 55 57

6 Ванкувер 52 52

7 Аризона 51 40

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Миннесота 51 73

2 Чикаго 54 69

3 Нэшвилл 52 58

4 Сент-Луис 53 57

5 Виннипег 55 54

6 Даллас 53 52

7 Колорадо 49 30

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 Монреаль 54 68

2 Оттава 50 60

3 Бостон 55 58

4 Торонто 51 58

5 Флорида 52 56

6 Детройт 52 53

7 Тампа Бэй 53 52

8 Баффало 52 52

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 Вашингтон 53 78

2 Коламбус 51 71

3 Питтсбург 51 71

4 Рейнджерс 52 67

5 Филадельфия 54 59

6 Нью-Джерси 54 56

7 Айлендерс 51 56

8 Каролина 51 55