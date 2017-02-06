Сборная Украины по хоккею начала второй сбор в рамках подготовки к домашнему ЧМ

Национальная сборная команда Украины начала второй в этом сезоне учебно-тренировочный сбор по подготовке к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Киеве, сообщает пресс-служба ФХУ.

В воскресенье вечером часть команды провела тренировку на льду арены «Терминал» в Броварах. В понедельник утром в расположение команды прибыли игроки «Донбасса» и «Кривбасса», которые в воскресенье играли друг против друга в рамках чемпионата УХЛ.

В целом сбор будет включать в себя три тренировочных дня (воскресенье, два ледовых занятия в понедельник и одно во вторник), а также участие в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge в польском городе Катовице. Соперниками украинской команды на турнире в Польше станут сборные Польши, Словении и Италии.

Тренерский штаб пригласил на учебно-тренировочный сбор 28 исполнителей. Среди них есть ряд потенциальных новичков, которые никогда не надевали сине-желтый свитер национальной сборной. Среди вызванных исполнителей 27 представляют национальный чемпионат. Есть в составе команды и легионер из Чехии – Назар Бабчук. Участие в учебно-тренировочном сборе примут трое вратарей, 11 защитников и 14 нападающих.

В связи с травмой Всеволода Толстушко в лагерь национальной сборной вызван защитник донецкого «Донбасса» Павел Таран.

Список вызванных на учебно-тренировочный сбор:

Вратари: Эдуард Захарченко (ХК «Кременчуг»), Богдан Дьяченко («Донбасс»), Андрей Бесхлебный («Кривбасс»)

Защитники: Виталий Андрейкив, Владимир Варивода, Дмитрий Игнатенко, Денис Исаенко, Алексей Мельников, Владимир Романенко (все – ХК «Кременчуг»), Владимир Алексюк, Денис Петрухно, Александр Победоносцев, Павел Таран (все – «Донбасс»), Назар Бабчук («Ческе Будеевице U20», Чехия)

Нападающие: Сергей Бабинец («Белый Барс»), Артем Бондарев, Никита Буценко, Виктор Захаров, Виталий Лялька, Дмитрий Нименко, Шамиль Рамазанов, Владимир Чердак, Олег Шафаренко (все – «Донбасс»), Владислав Гаврик, Артем Гниденко, Сергей Кузьмик, Юрий Петранговский, Дмитрий Чернышенко (все – ХК «Кременчуг»)

Главный тренер: Александр Савицкий

Тренеры: Дмитрий Пидгурский и Павел Михоник

Генеральный менеджер: Сергей Мазур