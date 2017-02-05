"Донбасс" проиграл "Кривбассу" в центральном матче дня УХЛ

В воскресенье в Дружковке и Броварах состоялись два матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Донбасс" проиграл "Кривбассу" со счетом 2:3, а "Дженералз" одолел Витязь" - 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, "Донбасс" лишился первого места в турнирной таблице, которое он делил с "Кременчуком". Теперь дончане отстают от соперника на 3 очка.

«Дженералз» - «Витязь» - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Овчинников (Янишевский), 00:19, 2:0 - Шапиро (Полищук), 04:35, 3:0 - Шиманский (Боевых, Черненко), 22:21 , 4:0 - Черненко (Шиманский), 47:17.

«Донбасс» - «Кривбасс» - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 - Кочетков (Шафаренко, Никифоров - больш.), 04:51, 1:1 - Рябенко (Секирко, Савченко ), 18:41, 1:2 - Попов ( Вал. Алексюк - меньш.), 50:01, 1:3 - Секирко (Савченко - меньш.), 55:07, 2:3 - Голденков (Благой, Кугут), 56:28.

Турнирное положение:

1. Кременчук 35 игр / 87 очков

2. Донбасс 35/84

3. Кривбасс 34/61

4. Дженералз 33/38

5. Белый Барс 34/24

6. Витязь 33/12