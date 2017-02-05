Лидер регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" одержал трудную победу над "Монреалем"

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге было сыграно 13 матчей, в центральном из которых лидер чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" с трудом обыграл "Монреаль Канадиенс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 3:2.

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби выиграл свой 10-й матч подряд, сделав 20 сэйвов в игре с "Монреалем". В последний раз "Кэпиталз" проигрывали с Холтби в воротах еще в прошлом году - 29 декабря. "Вашингтон" в четвертый раз подряд победил в Монреале.

Первой звездой матча был признан автор победного гола Никлас Бэкстрем.

Монреаль — Вашингтон 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 03:02 Бигл — 11 (Винник, Уилсон) — 0:1, 07:32 Радулов — 13 (Дано, Пасиоретти) — 1:1, 29:26 Бураковски — 11 (Коннолли, Эллер) — 1:2, 45:16 Бэкстрем — 15 (Нисканен — больш) — 1:3, 47:49 Пасиоретти — 25 (Радулов) — 2:3

Вратари: Прайс — Холтби

Филадельфия — Лос-Анджелес 0:1 (в овертайме) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: в овертайме 02:35 Картер — 27 (Копитар, Даути) — 0:1

Вратари: Нойвирт — Будай

Колорадо — Виннипег 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 05:27 Игинла — 7 (Бушемин, Дюшен — больш) — 1:0, 09:35 Лоури — 8 (Армиа) — 1:1, 14:35 Маккиннон — 12 (Рантанен, Ландеског) — 2:1, 20:29 Лоури — 9 (Уилер, Бафальен — больш) — 2:2, 28:03 Ньето — 3 (Вейркоч, Дюшен) — 3:2, 42:04 Содерберг — 5 (Игинла, Комо) — 4:2, 59:22 Ньето — 4 (Дюшен, Задоров) — 5:2

Вратари: Пикар — Павелец

Бостон — Торонто 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)

Шайбы: 02:17 Пастрнак — 21 (Бержерон, Хара) — 1:0, 11:15 Нюландер — 11 (Кадри, Мэттьюз) — 1:1, 28:31 ван Римсдайк — 18 (Марнер) — 1:2, 29:09 Нюландер — 12 — 1:3, 30:17 Нюландер — 13 (Браун, Мэттьюз — больш) — 1:4, 30:55 Пастрнак — 22 (Бержерон, Хара) — 2:4, 35:53 Крюг — 5 (Пастрнак, Спунер — больш) — 3:4, 50:06 Спунер — 8 (Хара, Мур) — 4:4, 55:15 Браун — 12 (Хайман, Мэттьюз) — 4:5, 57:06 Бержерон — 13 (Крюг, Маршан — больш) — 5:5, 58:24 ван Римсдайк — 19 (Бозак, Марнер) — 5:6

Вратари: Раск (Макинтайр) — Андерсен

Баффало — Оттава 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 10:11 Окпосо — 16 (Фальк, Джорджес) — 1:0, 36:51 О’Райлли — 10 (Ристолайнен, Эннис) — 2:0, 45:53 Райнхарт — 11 (Айхель) — 3:0, 50:51 Фолиньо — 9 (Айхель) — 4:0

Вратари: Ленер — Кондон (Хэммонд)

Тампа-Бэй — Анахайм 3:2 (по буллитам) (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 08:14 Монтур — 1 (Силфверберг, Кеслер) — 0:1, 09:48 Дрюэн — 15 (Джонсон, Кучеров) — 1:1, 30:56 Киллорн — 16 (Кучеров — больш) — 2:1, 44:02 Гетцлаф — 8 (Биекса, Кеслер) — 2:2

Решающий буллит: Бойл (четвертый раунд)

Вратари: Бишоп — Бернье

Нью-Йорк Айлендерс — Каролина 4:5 (в овертайме) (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Шайбы: 09:53 Слэвин — 2 (Пеши, Линдхольм) — 0:1, 11:14 Ли — 18 (Зайденберг, Бэйли) — 1:1, 22:35 Сизикас — 5 (Строум, Принс) — 2:1, 22:57 Хэйнси — 3 (Линдхольм, Стаал) — 2:2, 24:37 Стемпняк — 10 (Скиннер) — 2:3, 39:00 Нельсон — 11 (Строум, Пелех) — 3:3, 39:58 Теравайнен — 11 (Макгинн) — 3:4, 48:33 Бэйли — 10 (Ли — больш) — 4:4, в овертайме 02:52 Хэйнси — 4 (Фальк, Стаал) — 4:5

Вратари: Берубе — Уорд

Коламбус — Нью-Джерси 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Шайбы: 03:29 Холл — 12 (Зейджак, Палмьери) — 0:1, 21:49 Джозефсон — 1 (Грин) — 0:2, 38:58 Зейджак — 10 (Энрике, Паренто — больш) — 0:3, 51:35 Калверт — 8 (Карлссон — меньш) — 1:3, 56:48 Холл — 13 (Лавджой) — 1:4, 59:31 Хельгесон — 1 (Сантини, Энрике) — 1:5

Вратари: Бобровский — Шнайдер

Сент-Луис — Питтсбург 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Шайбы: 15:50 Кросби — 29 (Кунитц) — 0:1, 21:34 Летанг — 5 (Роуни, Раст) — 0:2, 32:02 Шультц — 9 (Кросби, Кунитц) — 0:3, 50:22 Берглунд — 12 (Парейко, Эдмундсон) — 1:3, 59:42 Кросби — 30 — 1:4

Вратари: Аллен — Флери

Нэшвилл — Детройт 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 18:30 Грин — 10 (Зеттерберг, Мэнта) — 0:1

Вратари: Ринне — Мразек

Даллас — Чикаго 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Шайбы: 20:08 Факса — 8 (Шор, Хэмьюс) — 1:0, 26:20 Хартман — 12 (Керо, Хосса) — 1:1, 28:34 Форслинг — 2 (Сибрук, Крюгер) — 1:2, 40:40 Джейми Бенн — 16 (Икин, Клингберг) — 2:2, 49:24 Сегин — 19 — 3:2, 49:59 Кэйн — 17 (Анисимов) — 3:3, 55:57 ван Римсдайк — 2 (Анисимов, Панарин) — 3:4, 59:59 Тэйвз — 10 (Хосса, Кит — больш) — 3:5

Вратари: Лехтонен — Кроуфорд

Ванкувер — Миннесота 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)

Шайбы: 13:01 Райлли — 1 (Фолин, Поминвилль) — 0:1, 17:52 Саттер — 13 (Хансен) — 1:1, 19:35 Гранлунд — 13 (Зукер, Дамба) — 1:2, 24:06 Гранлунд — 14 (Дамба — меньш) — 1:3, 28:36 Хорват — 15 (Ларсен) — 2:3, 29:30 Паризе — 10 (Спаржеон, Стаал) — 2:4, 38:19 Койву — 16 (Гранлунд, Спаржеон) — 2:5, 39:17 Саттер — 14 (Бертчи, Д.Седин — больш) — 3:5, 50:19 Гранлунд — 15 (Зукер, Койву) — 3:6

Вратари: Миллер — Дубник

Сан-Хосе — Аризона 2:3 (по буллитам) (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 32:23 Доан — 5 (Макгинн, Голигоски — больш) — 0:1, 37:15 Диллон — 1 (Марло, Кутюр) — 1:1, 42:18 Кутюр — 18 (Марло, Бодкер) — 2:1, 42:44 Уайт — 5 — 2:2

Решающий буллит: Кутюр (второй раунд)

Вратари: Джонс — Смит