Игрок "Питтсбурга" Кессел принес победу команде в своем 800-м матче в НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге были сыграны пять матчей, в одном из которых "Питтсбург" обыграл "Коламбус", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился в овертайме со счетом 4:3.

"Питтсбург" упустил преимущество в две шайбы, дважды пропустив в третьем периоде, но вырвал победу в овертайме благодаря голу Фила Кессела, который оформил дубль. Для Кессела это был 800-й матч в НХЛ. "Пингвинз" в этом сезоне 20 раз вели в счете после третьего периода и не потерпели в таких ситуациях ни одного поражения.

Благодаря победе "Питтсбург" на расстояние двух очков приблизился к "Коламбусу" в борьбе за второе место в Столичном дивизионе.

Вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 29 бросков, а его визави Мэтт Мюррей - 28. Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин пропустил третий матч подряд.

Отдельно стоит отметить игру форварда "Блю Джекетс" Буна Дженнера: передача, полезность плюс-2, две минуты штрафа, пять бросков, шесть силовых приемов, два блока. Просто мечта для фэнтази-игры.

Питтсбург — Коламбус 4:3 (в овертайме) (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Шайбы: 13:37 Кессел — 16 (Дюмолин, Дэйли) — 1:0, 18:28 Хорнквист — 15 (Каллен, Летанг) — 2:0, 35:43 Дубински — 6 (Дженнер, Джонсон) — 2:1, 38:23 Бонино — 8 (Гинтцель, Кессел) — 3:1, 40:29 Веннберг — 10 (Саад, Джонс) — 3:2, 51:20 Аткинсон — 25 (Дубински, Джонсон) — 3:3, в овертайме 03:15 Кессел — 17 (Летанг, Шультц — больш) — 4:3

Вратари: Мюррей — Бобровский

Детройт — Нью-Йорк Айлендерс 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Шайбы: 03:43 Бэйли — 9 (Таварес, Ли) — 0:1, 10:07 Гленденинг — 2 (Эрикссон, Абделькадер) — 1:1, 11:35 Лэдд — 11 (Хики, Квайн) — 1:2, 32:04 Хелм — 6 (Татар, Ванек) — 2:2, 34:24 Мэнта — 12 (Татар) — 3:2, 37:11 Таварес — 20 (Строум, Ли — больш) — 3:3, 37:34 Зеттерберг — 11 (Нюквист, Мэнта) — 4:3, 57:34 Чимера — 11 (Нельсон) — 4:4, 59:32 Декайзер — 3 (Зеттерберг) — 5:4

Вратари: Мразек — Грайсс

Флорида — Анахайм 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 09:39 Линдхольм — 4 (Верметт) — 0:1, 09:52 Смит — 10 (Демерс, Яндл) — 1:1, 35:02 Хьюбердо — 1 (Барков, Яндл) — 2:1

Вратари: Раймер — Гибсон

Нью-Джерси — Калгари 3:4 (в овертайме) (0:1, 3:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 17:15 Монахэн — 19 (Гудро, Броуди) — 0:1, 20:22 Верстиг — 10 (Броуди, Гудро — больш) — 0:2, 28:36 Энрике — 14 (Вуд) — 1:2, 31:39 Заха — 5 (Каммаллери, Энрике — больш) — 2:2, 39:36 Палмьери — 14 (Вуд, Холл — больш) — 3:2, 47:22 Стейджан — 5 (Броуди, Ферланд) — 3:3, в овертайме 01:13 Бэклунд — 15 (Броуди, Фролик) — 3:4

Вратари: Шнайдер — Эллиотт

Каролина — Эдмонтон 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 11:36 Стаал — 11 (Линдхольм, Слэвин) — 1:0, 28:04 Макдэвид — 18 (Клефбом, Ларссон) — 1:1, 41:48 Ахо — 16 (Фальк, Теравайнен — больш) — 2:1

Вратари: Уорд — Талбо

Восточная конференция

1. Вашингтон – 74 очка / 51 матч

2. Коламбус – 71/50

3. Питтсбург – 69/50

4. Монреаль – 67/52

5. Рейнджерс – 65/51

6. Оттава – 60/49

7. Филадельфия – 58/52

8. Бостон – 58/54

9. Флорида – 56/52

10. Торонто – 55/49

11. Айлендерс – 53/49

12. Каролина – 53/50

13. Нью-Джерси – 52/52

14. Детройт – 51/51

15. Баффало – 50/50

16. Тампа-Бэй – 50/52

Западная конференция

1. Миннесота – 71 очко/50 матчей

2. Сан-Хосе – 68/52

3. Чикаго – 67/53

4. Анахайм – 65/53

5. Эдмонтон – 64/54

6. Нэшвилл – 58/51

7. Калгари – 57/54

8. Лос-Анджелес – 56/51

9. Сент-Луис – 55/51

10. Виннипег – 54/54

11. Ванкувер – 52/51

12. Даллас – 52/52

13. Аризона – 38/50

14. Колорадо – 28/48