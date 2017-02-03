"Чикаго" обыграл "Аризону" в самом результативном матче дня НХЛ

Команды на двоих забосили семь шайб.

В ночь на пятницу бли сыграны 8 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в самом результативном из которых "Чикаго" обыграл на выезде "Аризону", сообщает официальный сайт лиги. Матч заверился со счетом 4:3. Филадельфия — Монреаль 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Шайбы: 04:51 Нестеров — 4 (Гальченюк, Шоу) — 0:1, 37:50 Жиру — 12 (Штрайт, Шенн — больш) — 1:1, 43:32 Рид — 7 (Кутюрье, Казинс) — 2:1, 59:46 Кутюрье — 9 — 3:1 Вратари: Нойвирт — Прайс Баффало — Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (в овертайме) (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 37:50 Зуккарелло — 10 (Макдонаг, Миллер — больш) — 0:1, 54:29 Фрэнсон — 3 (О’Райлли, Эннис) — 1:1, в овертайме 03:56 Крайдер — 20 (Миллер, Зибанеджад) — 1:2 Вратари: Ленер — Лундквист Тампа-Бэй — Оттава 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) Шайбы: 23:39 Джонсон — 16 (Кучеров) — 1:0, 26:33 Стоун — 17 (Смит, Сиси) — 1:1, 31:03 Туррис — 18 (Хоффман, Карлссон — больш) — 1:2, 42:53 Хоффман — 18 (Туррис, Стоун — больш) — 1:3, 47:46 Поинт — 5 (Бойл, Палат) — 2:3, 49:22 Стоун — 18 (Карлссон, Брассар) — 2:4, 59:35 Келли — 4 (Карлссон) — 2:5 Вратари: Василевский — Кондон Нэшвилл — Эдмонтон 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Шайбы: 21:26 Арвидссон — 13 (Джохансен) — 1:0, 39:21 Джохансен — 9 (Арвидссон, Форсберг) — 2:0 Вратари: Ринне — Талбо Даллас — Виннипег 3:4 (2:2, 1:2, 0:0) Шайбы: 06:50 Литтл — 14 (Элерс, Лайне) — 0:1, 11:55 Клингберг — 8 (Джейми Бенн — больш) — 1:1, 13:59 Джейми Бенн — 15 (Немет, Ивс) — 2:1, 19:07 Шайфли — 24 (Уилер) — 2:2, 25:55 Шайфли — 25 (Перро, Бафальен — больш) — 2:3, 32:51 Элерс — 19 (Лайне) — 2:4, 37:58 Ивс — 19 (Клингберг, Джейми Бенн) — 3:4 Вратари: Лехтонен — Павелец Аризона — Чикаго 3:4 (0:3, 3:1, 0:0) Шайбы: 08:44 Кэйн — 16 (Кит, Тэйвз — больш) — 0:1, 09:56 Хартман — 11 (Кит, Дежарден) — 0:2, 14:15 Хосса — 19 (Панарин, Сибрук — больш) — 0:3, 21:36 Экман-Ларссон — 10 (Врбата, Стоун — больш) — 1:3, 25:24 Панарин — 18 (Анисимов, Кэйн) — 1:4, 34:24 Дворак — 5 (Доан, Перлини) — 2:4, 35:51 Перлини — 8 (Дворак, Голигоски) — 3:4 Вратари: Смит — Кроуфорд Сент-Луис — Торонто 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Шайбы: 14:22 Марнер — 13 (Бозак, ван Римсдайк) — 0:1, 17:58 Стин — 10 (Шеттенкирк, Счастны) — 1:1, 26:27 Счастны — 13 (Стин, Пьетранджело) — 2:1, 27:02 Тарасенко — 23 (Лехтеря, Парейко) — 3:1, 31:02 Парейко — 4 (Пьетранджело, Фаббри — больш) — 4:1, 52:28 Счастны — 14 (Парейко, Эдмундсон) — 5:1 Вратари: Аллен — Андерсен Ванкувер — Сан-Хосе 1:4 (0:2, 0:0, 1:2) Шайбы: 09:30 Марло — 19 (Павелски, Бернс — больш) — 0:1, 15:59 Тирни — 5 (Шлемко) — 0:2, 40:53 Бернс — 22 (Хертл, Торнтон) — 0:3, 46:35 Ларсен — 1 (Гонс, Трямкин) — 1:3, 54:41 Тирни — 6 (Власич, Уорд — больш) — 1:4 Вратари: Миллер — Джонс ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН 1 Сан-Хосе 52 игры / 68 очков 2 Анахайм 52/65 3 Эдмонтон 53/64 4 Лос-Анджелес 51/56 5 Калгари 53/55 6 Ванкувер 51/52 7 Аризона 50/38 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН 1 Миннесота 50/71 2 Чикаго 53/67 3 Нэшвилл 51/58 4 Сент-Луис 51/55 5 Виннипег 54/54 6 Даллас 52/52 7 Колорадо 48/28 АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН 1 Монреаль 52/67 2 Оттава 49/60 3 Бостон 54/58 4 Торонто 49/55 5 Флорида 51/54 6 Тампа Бэй 52/50 7 Баффало 50/50 8 Детройт 50/49 СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН 1 Вашингтон 51/74 2 Коламбус 49/70 3 Питтсбург 49/67 4 Рейнджерс 51/65 5 Филадельфия 52/58 6 Айлендерс 48/53 7 Нью-Джерси 51/51 8 Каролина 49/51

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