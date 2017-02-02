"Кременчук" вернул себе лидерство в Украинской хоккейной лиге
Команда выиграла очередной матч лиги у киевского "Дженералз"
В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 34-го тура Украинской хоккейной лиги, а котором "Дженералз" принимал "Кременчук" и проиграл со счетом 0:2, сообщает официальный сайт лиги.
Судьба матча решилась в первом периоде.
В другом матче дня "Белый Барс" на своей площадке в Белой Церкви принимал "Кривбасс" из Кривого Рога и проиграл со счетом 3:4.
34 тур.
«Дженералз» - «Кременчук» - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 - Гаврик (Кича, Игнатенко), 07:19, 0:2 - Луговой (Дегтярев), 14:33.
«Белый Барс» - «Кривбасс» - 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 - Секирко (Рябенко, Савченко-больш.), 05:39, 1:1 - Бабинец (Разумов, Даниленко), 15:32, 2:1 - Микулко (Даниленко, Дворецкий), 42:36, 2:2 - Попов (Алексюк, Савченко), 47:03, 3:2 - Дворецкий (Ромащенко, Лесников), 51:58, 3:3 - Попов (Афанасьев), 58:38, 3:4 - Куцевич (Белоусов, Попов), 61:20.
Турнирной положение:
1. Кременчук 34 игры/ 84 очка
2. Донбасс 34/84
3. Кривбасс 33/58
4. Дженералз 32/35
5. Белый Барс 33/24
6. Витязь 32/12