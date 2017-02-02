"Вашингтон" продлил домашнюю победную серию до восьми матчей в НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча, в центральном их которых "Вашингтон" продлил домашнюю победную серию до восьми матчей, а Александр Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу голов в большинстве, обойдя Уэйна Гретцки, сообщает официальный сайт лиги.

Матч "Вашингтона" против "Бостона" завершился со счетом 5:3.

"Вашингтон" продлил победную домашнюю серию до восьми матчей, причем в последних семи из них "Кэпиталз" забивали не менее пяти голов. "Бостон" не смог продлить победную серию до четырех игр.

Никлас Бэкстрем забил гол и сделал две передачи, а Брэйден Холтби сделал 30 сэйвов. Евгений Кузнецов, признанный первой звездой января, забросил шайбу и сделал голевую передачу. Российский нападающий полностью вышел на уровень прошлого года и является одним из лучших в команде. Он набирал очки в восьми из девяти последних встреч, за этот отрезок записав на свой счет шесть голов и семь передач.

25-й гол в сезоне забил Александр Овечкин. Он занимает третью позицию в лиге по этому показателю вслед за Джеффом Картером (26) и Сидни Кросби (28). Эта шайба стала для Овечкина 205-й в большинстве, благодаря чему он обошел Уэйна Гретцки (204) и сравнялся на 14-м месте в истории с Джо Сакиком. У расположившегося на 13-й позиции Кита Ткачука 212 голов в большинстве. Также капитан "Вашингтона" вышел на чистое 27-е место по общему числу голов в карьере (550), обойдя Рона Фрэнсиса.

Вообще в отчетной игре встречались два лучших игрока НХЛ в январе. Нападающий "Бостона" Брэд Маршан был признан второй звездой и не хуже Кузнецова подтвердил свой статус. На его счету два гола и голевая передача. Маршан набрал 54 очка и сравнялся с Евгением Малкиным на третьей позиции в споре лучших бомбардиров.

Тренер "Вашингтона" Барри Тротц одержал 692-ю победу в карьере и сравнялся с Диком Ирвином на шестой позиции в истории по числу тренерских побед.

Вашингтон — Бостон 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 03:06 Оши — 19 (Бэкстрем) — 1:0; 13:34 Бэкстрем — 14 (Нисканен, Оши) — 2:0; 18:46 Маршан — 22 (Бержерон, Патрнак — больш.) — 2:1; 22:49 Маршан — 23 (Спунер, Пастрнак — больш.) — 2:2; 39:45 Овечкин — 25 (Нисканен, Бэкстрем — больш.) — 3:2; 43:29 Коннолли — 9 (Орлов, Кузнецов) — 4:2; 55:53 Кузнецов — 11 (Уилсон) — 5:2; 58:29 Крейчи — 13 (Пастрнак, Маршан) — 5:3

Вратари: Холтби — Раск

Калгари — Миннесота 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 04:26 Чиассон — 8 (Беннетт, Верстиг) — 1:0; 08:09 Монахэн — 17 (Гудро, Брауэр — больш.) — 2:0; 32:40 Зукер — 16 (Гранлунд) — 2:1; 46:19 Монахэн — 18 (Уайдмэн, Броди — больш.) — 3:1; 47:32 Энгелланд — 2 (Стэйджен) — 4:1; 53:47 Ферлан — 7 (Энгелланд) — 5:1

Вратари: Эллиотт — Дуник

Лос-Анджелес — Колорадо 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 00:47 Габорик — 6 (Копитар, Браун) — 1:0; 07:15 Картер — 25 (Маззин, Даути — больш.) — 2:0; 17:42 Картер — 26 (Сетогучи) — 3:0; 44:11 Браун — 7 (Доуд, Гравел) — 4:0; 50:46 Кинг — 6 — 5:0

Вратари: Будай — Мартин

Восточная конференция

1. Вашингтон – 74 очка / 51 матче

2. Коламбус – 70/49

3. Питтсбург – 67/49

4. Монреаль – 67/51

5. Рейнджерс – 63/50

6. Оттава – 58/48

7. Бостон – 58/54

8. Филадельфия – 56/51

9. Торонто – 55/48

10. Флорида – 54/51

11. Айлендерс – 53/48

12. Каролина – 51/49

13. Нью-Джерси – 51/51

14. Тампа-Бэй – 50/51

15. Баффало – 49/49

16. Детройт – 49/50

Западная конференция

1. Миннесота – 71 очко/50 матчей

2. Сан-Хосе – 66/51

3. Чикаго – 65/52

4. Анахайм – 65/52

5. Эдмонтон – 64/52

6. Нэшвилл – 56/50

7. Лос-Анджелес – 56/51

8. Калгари – 55/53

9. Сент-Луис – 53/50

10. Ванкувер – 52/50

11. Даллас – 52/51

12. Виннипег – 52/53

13. Аризона – 38/49

14. Колорадо – 28/48