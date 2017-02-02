"Вашингтон" продлил домашнюю победную серию до восьми матчей в НХЛ
Александр Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу голов в большинстве.
В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно три матча, в центральном их которых "Вашингтон" продлил домашнюю победную серию до восьми матчей, а Александр Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу голов в большинстве, обойдя Уэйна Гретцки, сообщает официальный сайт лиги.
Матч "Вашингтона" против "Бостона" завершился со счетом 5:3.
"Вашингтон" продлил победную домашнюю серию до восьми матчей, причем в последних семи из них "Кэпиталз" забивали не менее пяти голов. "Бостон" не смог продлить победную серию до четырех игр.
Никлас Бэкстрем забил гол и сделал две передачи, а Брэйден Холтби сделал 30 сэйвов. Евгений Кузнецов, признанный первой звездой января, забросил шайбу и сделал голевую передачу. Российский нападающий полностью вышел на уровень прошлого года и является одним из лучших в команде. Он набирал очки в восьми из девяти последних встреч, за этот отрезок записав на свой счет шесть голов и семь передач.
25-й гол в сезоне забил Александр Овечкин. Он занимает третью позицию в лиге по этому показателю вслед за Джеффом Картером (26) и Сидни Кросби (28). Эта шайба стала для Овечкина 205-й в большинстве, благодаря чему он обошел Уэйна Гретцки (204) и сравнялся на 14-м месте в истории с Джо Сакиком. У расположившегося на 13-й позиции Кита Ткачука 212 голов в большинстве. Также капитан "Вашингтона" вышел на чистое 27-е место по общему числу голов в карьере (550), обойдя Рона Фрэнсиса.
Вообще в отчетной игре встречались два лучших игрока НХЛ в январе. Нападающий "Бостона" Брэд Маршан был признан второй звездой и не хуже Кузнецова подтвердил свой статус. На его счету два гола и голевая передача. Маршан набрал 54 очка и сравнялся с Евгением Малкиным на третьей позиции в споре лучших бомбардиров.
Тренер "Вашингтона" Барри Тротц одержал 692-ю победу в карьере и сравнялся с Диком Ирвином на шестой позиции в истории по числу тренерских побед.
Вашингтон — Бостон 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Шайбы: 03:06 Оши — 19 (Бэкстрем) — 1:0; 13:34 Бэкстрем — 14 (Нисканен, Оши) — 2:0; 18:46 Маршан — 22 (Бержерон, Патрнак — больш.) — 2:1; 22:49 Маршан — 23 (Спунер, Пастрнак — больш.) — 2:2; 39:45 Овечкин — 25 (Нисканен, Бэкстрем — больш.) — 3:2; 43:29 Коннолли — 9 (Орлов, Кузнецов) — 4:2; 55:53 Кузнецов — 11 (Уилсон) — 5:2; 58:29 Крейчи — 13 (Пастрнак, Маршан) — 5:3
Вратари: Холтби — Раск
Калгари — Миннесота 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Шайбы: 04:26 Чиассон — 8 (Беннетт, Верстиг) — 1:0; 08:09 Монахэн — 17 (Гудро, Брауэр — больш.) — 2:0; 32:40 Зукер — 16 (Гранлунд) — 2:1; 46:19 Монахэн — 18 (Уайдмэн, Броди — больш.) — 3:1; 47:32 Энгелланд — 2 (Стэйджен) — 4:1; 53:47 Ферлан — 7 (Энгелланд) — 5:1
Вратари: Эллиотт — Дуник
Лос-Анджелес — Колорадо 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: 00:47 Габорик — 6 (Копитар, Браун) — 1:0; 07:15 Картер — 25 (Маззин, Даути — больш.) — 2:0; 17:42 Картер — 26 (Сетогучи) — 3:0; 44:11 Браун — 7 (Доуд, Гравел) — 4:0; 50:46 Кинг — 6 — 5:0
Вратари: Будай — Мартин
Восточная конференция
1. Вашингтон – 74 очка / 51 матче
2. Коламбус – 70/49
3. Питтсбург – 67/49
4. Монреаль – 67/51
5. Рейнджерс – 63/50
6. Оттава – 58/48
7. Бостон – 58/54
8. Филадельфия – 56/51
9. Торонто – 55/48
10. Флорида – 54/51
11. Айлендерс – 53/48
12. Каролина – 51/49
13. Нью-Джерси – 51/51
14. Тампа-Бэй – 50/51
15. Баффало – 49/49
16. Детройт – 49/50
Западная конференция
1. Миннесота – 71 очко/50 матчей
2. Сан-Хосе – 66/51
3. Чикаго – 65/52
4. Анахайм – 65/52
5. Эдмонтон – 64/52
6. Нэшвилл – 56/50
7. Лос-Анджелес – 56/51
8. Калгари – 55/53
9. Сент-Луис – 53/50
10. Ванкувер – 52/50
11. Даллас – 52/51
12. Виннипег – 52/53
13. Аризона – 38/49
14. Колорадо – 28/48