"Донбасс" разгромил "Витязь" в матче Украинской хоккейной лиги

В Харькове завершился очередной матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котром "Витязь" принимал на своем льду донецкий "Донбасс" и проиграл со счетом 0:13, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча была решена еще в первом периоде, когда лидер чемпионата забросил в ворота аутсайдера семь безответный шайб. Во второй 20-минутке харьковчане пропустили три гола, а в третьей - еще три.

"Витязь" (Харьков) - "Донбасс" (Донецк) - 0:13 (0:7, 0:3, 0:3)

Шайбы: 0:1 Никифоров (Кугут), 02:23-бол, 0:2 Безуглый (Чердак), 03:09, 0:3 Безуглый (Яковлевс), 06:17-бол., 0:4 Буценко (Никифоров), 08:26, 0:5 Р.Благой (Нименко, Вл.Алексюк), 14:30, 0:6 Рамазанов (Яковлевс), 16:52, 0:7 Р.Благой (Нименко, Шафаренко), 17:54, 0:8 Безуглый (Шаманский), 27:17, 0:9 Нименко (Р.Благой, Победоносцев), 28:04, 0:10 Шаманский (Яковлевс), 38:31-бол, 0:11 Р.Благой (Победоносцев, Бондарев), 51:08, 0:12 Р.Благой (Мазур), 51:58, 0:13 Захаров (Победоносцев, Рамазанов) 59:33-бол.

Турнирное положение:

1. Донбасс 34 игры / 84 очка

2. Кременчук 33/81

3. Кривбасс 32/56

4. Дженералз 31/35

5. Белый Барс 32/23

6. Витязь 32/12