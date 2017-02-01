"Нью-Йорк Айлендерс" одержал шестую победу в семи последних матчах НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге было сыграно 14 матчей, в одном из которых лидер турнира "Вашингтон" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу "островитян".

"Айлендерс" выиграли шестой матч из последних семи и продлили результативную серию до семи игр (6-0-1). При новом тренере Дуге Уэйте, который 17 января сменил Джека Капуано, "Нью-Йорк" еще ни разу не проигрывал в основное время (5-0-1). Во вторник решающими оказались голы Райана Строма и Джонни Бойчука в третьем периоде.

Айлендерс — Вашингтон 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Шайбы: 04:41 Кузнецов — 10 (Уилльямс, Орпик) — 0:1; 22:41 Куин — 5 (Лэдд, Хаан — больш.) — 1:1; 46:31 Строум — 7 (Нельсон, Бувилье) — 2:1; 58:52 Бойчак — 6 (Цизикас, Таварес — п.в.) — 3:1; 59:13 Овчекин — 24 (Бэкстрем, Кузнецов) — 3:2

Вратари: Грубаэр — Грайсс

Рейнджерс — Коламбус 4:6 (0:1, 0:4, 4:1)

Шайбы: 03:53 Джонс — 8 (Карлссон) — 1:0; 21:06 Саад — 17 (Веннберг, Джонсон) — 2:0; 23:42 Веннберг — 9 (Мюррэй, Веренски) — 3:0; 32:52 Джонс — 9 (Хартнелл, Ганье) — 4:0; 36:04 Фолиньо — 18 (Веннберг, Саад) — 5:0; 41:49 Калверт — 7 (Веренски, Андерсон) — 6:0; 42:51 Визи — 12 (Нэш) — 6:1; 45:01 Грабнер — 22 (Скьей, Миллер) — 6:2; 46:12 Крайдер — 19 (Зибанеджад) — 6:3; 58:53 Кляйн — 1 (Холден, Степан) — 6:4

Вратари: Корписало — Раанта (Лундквист)

Каролина — Филадельфия 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 07:11 Ахо — 13 (Д. Стаал) — 1:0; 16:37 Ахо — 14 (Линдхольм) — 2:0; 36:28 Скиннер — 18 (Стемпняк, Хэйнси) — 3:0; 38:05 Ахо — 15 (Линдхольм, Теравайнен — больш.) — 4:0; 45:10 Фолк — 10 (Ахо, Теравайнен — больш.) — 5:0; 50:27 Шенн — 16 (Гостисбихир, Ворачек) — 5:1

Вратари: Мэйсон — Уорд

Питтсбург — Нэшвилл 4:2 (1:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 14:04 Ярнкрок — 8 (К. Уилсон, Ирвин) — 0:1; 16:19 Кунитц — 6 (С. Уилсон, Коул) — 1:1; 23:10 Дэйли — 5 (Хагелин, С. Уилсон) — 2:1; 31:01 Хорнквист — 13 (Кросби, Шири) — 3:1; 36:12 Хорнквист — 14 (Бонино, Кессел — больш.) — 4:1; 43:18 К. Уилсон — 7 (Фишер, Ярнкрок — больш.) — 4:2

Вратари: Мюррэй — Ринне

Монреаль — Баффало 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Шайбы: 17:27 Пасиоретти — 22 (Радулов, Дано) — 1:0; 27:48 Пасиоретти — 23 (Радулов, Дано) — 2:0; 31:12 Дешарне — 4 (Андригетто) — 3:0; 38:38 Байрон — 14 (Марков, Плеканец) — 4:0; 43:24 Пасиоретти — 24 — 5:0; 56:04 Куликов — 1 (О’Райлли) — 5:1; 57:48 Джионта — 12 (Франсон, Кэйн — больш.) — 5:2

Вратари: Прайс — Ленер

Тампа-Бэй — Бостон 3:4 (0:0, 1:2, 2:2)

Шайбы: 28:41 Киллорн — 14 (Хэдман, Джонсон) — 1:0; 38:08 Бержерон — 12 (Макуэйд, Маршан) — 1:1; 39:59 Крейчи (Маршан, Миллер) — 1:2; 44:46 Киллорн — 15 (Хэдман, Джонсон) — 2:2; 47:51 Хара — 4 (Миллер, Белески) — 2:3; 52:23 Ватрано — 6 (Крейчи, Миллер — больш.) — 2:4; 57:56 Поинт — 4 (Хэдман, Дотчин) — 3:4

Вратари: Бишоп — Раск

Флорида — Оттава 6:5 (2:3, 2:1, 2:1)

Шайбы: 02:24 Матэсон — 4 (Петрович, Бьюгстад) — 1:0; 04:59 Дзингел — 10 (Туррис) — 1:1; 05:22 Пысык — 2 (Маккензи, Сгарбосса) — 2:1; 08:54 Дзингел — 11 (Мето, Райан) — 2:2; 19:29 Уайдмэн — 3 (Карлссон, Стоун) — 2:3; 22:19 Карлссон — 8 (Смит, Пайетт) — 2:4; 22:47 Скевиур — 6 (Демерс, Маккегг) — 3:4; 29:53 Матэсон — 5 (Сгарбосса) — 4:4; 53:57 Маршессо — 15 — 5:4; 59:25 Демерс — 9 (п.в.) — 6:4; 59:47 Брассар — 9 (Райан, Классон) — 6:5

Вратари: Люонго — Кондон

Детройт — Нью-Джерси 3:4 (0:2, 1:1, 1:2)

Шайбы: 01:28 Ноэсен — 4 (Заха, Джозефсон) — 0:1; 06:21 Палмьери — 12 (меньш.) — 0:2; 38:03 Зеттерберг — 10 (Нюквист, Мэнта) — 1:2; 39:26 Палмьери — 13 (Холл, Лавджой) — 1:3; 50:30 Энрике — 13 (меньш.) — 1:4; 51:49 Татар — 12 (Кронвалл, Хелм — больш.) — 2:4; 55:18 Йенсен — 1 (Зеттерберг, Уэлле) — 3:4

Вратари: Коро — Шнайдер

Сент-Луис — Виннипег 3:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 03:37 Стин — 9 (Пьетранжело, Счастны) — 1:0; 19:29 Шайфли — 23 (Уилер, Энстрем) — 1:1; 20:22 Лайне — 23 (Шайфли, Моррисси) — 1:2; 25:53 Элерс — 18 (Литтл — больш.) — 1:3; 39:08 Тарасенко — 22 (Шварц, Пьетранжело) — 2:3; 43:33 Троуба — 4 (Уилер, Копп) — 2:4; 59:47 Пьетранжело — 8 (Шаттенкирк, Тарасенко) — 3:4; 59:57 Уилер — 16 (Шайфли — п.в.) — 3:5

Вратари: Аллен — Павелец

Даллас — Торонто 6:3 (5:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 02:53 Шор — 8 (Хэмьюз) — 1:0; 04:37 Факса — 7 (Шор, Шарп) — 2:0; 11:18 Корпикоски — 7 (Ричи, Хэмьюз) — 3:0; 13:50 Бозак — 13 (Ван Римсдайк, Марнер — больш.) — 3:1; 16:04 Ричи — 10 (Хонка, Кракнелл) — 4:1; 18:22 Джейми Бенн — 14 (Клингберг, Сегин — больш.) — 5:1; 24:19 Сошников — 3 (Мартин) — 5:2; 27:49 Спецца — 8 (Сегин) — 6:2; 30:25 Марнер — 12 (Кадри, Зайцев) — 6:3

Вратари: Лехтоне — Андерсен (Макэлхинни)

Аризона — Лос-Анджелес 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 08:48 Мартинук — 7 (Мерфи, Круз) — 1:0; 10:51 Копитар — 6 (Габорик, Даути) — 1:1; 38:30 Уайт — 4 (Круз) — 2:1; 38:55 Нолан — 4 (Копитар, Форборт) — 2:2; 58:11 Маззин — 7 (Картер, Копитар — больш.) — 2:3

Вратари: Смит — Будай

Эдмонтон — Миннесота 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Шайбы: 13:09 Гровач — 5 — 0:1; 19:56 Зукер — 15 (Койву) — 0:2; 24:15 Паризе — 9 (Поминвилль, Проссер) — 0:3; 31:08 Ларссон — 3 (Клефбом, Слепышев) — 1:3; 32:44 Гровач — 6 (Гранлунд) — 1:4; 36:47 Драйзайтль — 20 (Лучич, Секера — больш.) — 2:4; 44:36 Стюарт — 11 (Зукер, Кюмпер) — 2:5

Вратари: Тэлбо (Броссо) — Кюмпер

Анахайм — Колорадо 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 10:58 Сильфверберг — 14 (Ричи, Верметт — больш.) — 1:0; 22:54 Ракелл — 21 (Перри, Гетцлаф) — 2:0; 25:13 Рантанен — 8 (Григоренко) — 2:1; 42:51 Сильфверберг — 15 (Кольяно) — 3:1; 52:13 Хольер — 1 (Сильфверберг, Крамаросса) — 4:1; 57:35 Фаулер — 11 (Ричи, Кеслер) — 5:1

Вратари: Гибсон — Пикар

Сан-Хосе — Чикаго 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 34:06 Марло — 18 (Павелски, Бернс — больш.) — 1:0; 36:53 Расмуссен — 4 (Паник, Сибрук) — 1:1; 57:57 Хертль — 5 (Бернс, Павелски) — 2:1; 59:14 Павелски — 17 (Кутюр, Торнтон — п.в.) — 3:1

Вратари: Джонс — Кроуфорд