Игроки канадской хоккейной команды вышли на лед в украинских вышиванках (видео)

Хоккеисты канадской команды Dauphin Kings вышли на матч Молодежной хоккейной лиги в форме, выполненной в стиле украинских вышиванок укршенных традиционным орнаментом, сообщается в Twitter команды.

Фамилии игроков и название команды были написаны по-украински.

Матч прошел в рамках шоу «Украинская ночь» и завершился победой «королей» со счетом 3:2.

Дофин – город на юге Канады (Манитоба) с населением менее 10 тысяч человек. Украинцы составляют самую большую этническую группу в городе – более 40% населения.