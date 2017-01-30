Игроки канадской хоккейной команды вышли на лед в украинских вышиванках (видео)
13:39, 30 января 2017Хоккей
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Матч Молодежной хоккейной лиги прошел в рамках шоу «Украинская ночь»
"Короли" вышли на матч в украинских вышиванках / twitter.com/dauphinkings
Хоккеисты канадской команды Dauphin Kings вышли на матч Молодежной хоккейной лиги в форме, выполненной в стиле украинских вышиванок укршенных традиционным орнаментом, сообщается в Twitter команды.
Фамилии игроков и название команды были написаны по-украински.
Матч прошел в рамках шоу «Украинская ночь» и завершился победой «королей» со счетом 3:2.
Дофин – город на юге Канады (Манитоба) с населением менее 10 тысяч человек. Украинцы составляют самую большую этническую группу в городе – более 40% населения.
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