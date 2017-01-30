Столичный дивизион победил в "Матче всех звезд" НХЛ

В ночь на понедельник в в Лос-Анджелесе состоялся Матч всех звезд НХЛ - противостояние четырех дивизионов в рамках хоккейного вечера на льду Staples Center, сообщает официальный сайт лиги.

Несмотря на товарищеский характер подобных мероприятий, зрители в полной мере смогли насладиться высочайшим мастерством лучших представителей НХЛ. На площадке улыбались все хоккеисты, не забывая при этом разыгрывать классные комбинации и заставляя вратарей команд работать в поте лица.

Второй год подряд "Матч звезд" проходил в формате мини-турнира три-на-три с двумя периодами по десять минут в каждом матче.

Первыми на лед вышли игроки Тихоокеанского и Центрального дивизионов, где победу одержала команда Тихоокеанского дивизиона со счетом 10:3. Спустя некоторое на лед вышли представители Столичного и Атлантического дивизионов, где борьба была более упорной - 10:6 в пользу Столичного дивизиона.

В решающем противостоянии за приз в один миллион долларов сошлись представители Столичного и Тихоокеанского дивизионов. В отличие от предыдущих матчей финал прошел на более высоких скоростях, команды стали внимательнее действовать в обороне, явно не желая проигрывать. Команда Столичного двизиона проигрывала после первого периода со счетом 2:3, но после перерыва сумела забить два гола и оставить свои ворота "сухими" - 4:3.

Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги — ежегодная товарищеская игра сильнейших действующих хоккеистов НХЛ. Официально первый Матч всех звезд был сыгран в сезоне 1947/48 года. Матч всех звёзд за 66 лет своей истории не проводился восемь раз. В 1979 и 1987 годах из-за проведения матчей со сборной СССР (Кубок Вызова 1979 и Рандеву-87), в 1995, 2005 и 2013 из-за локаута, а в 2006, 2010 и 2014 годах по причине занятости игроков на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи.