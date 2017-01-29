"Донбасс" и "Кременчук" выиграли очередные матчи регулярного чемпионата УХЛ

В Дружковке и Харькове состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Донбасс" обыграл "Белый Барс" из Белой Церкви, а "Витязь" уступил "Кременчуку", сообщает официальный сайт соревнований.

«Кременчук» в непростом гостевом поединке переиграл харьковский «Витязь». Харьковчане выиграли два периода игры, но это им все-таки не хватило для победы в матче.

В свою очередь, "Донбасс" уверенно обыграл "Белый Барс" с крупным счетом.

33 тур.

«Витязь» - «Кременчук» - 3:5 (0:4, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 - Коренчук (Слыш), 04:42, 0:2 - Андрейкив (Коренчук, Карпенко), 09:20, 0:3 - Кирющенков (Кича, Гниденко), 09:43, 0:4- Коренчук (Слыш), 19:28-бол, 1:4 - Поддубный (Муртищев), 34:20-мен, 1:5 - Петранговский (Романенко, Коваленя), 45:12, 2:5- Ханин (Кривонос, Посевин), 47:30, 3:5 - Колядинский (Муртищев), 57:43.

"Донбасс" - "Белый Барс" - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Благой (Толстушко, Яковлевс), 07:30, 2:0 - Буценко (Хакимов, Нименко), 29:50, 3:0 - Рамазанов (Захаров, Победоносцев), 30:35, 4:0 - Хакимов (Благой, Буценко), 31:33, 4:1 - Бабинец (Дворецкий), 45:47-мен.

Турнирная таблица

1 Кременчук 33 игры/ 81 очко

2 Донбасс 33/81 э

3 Кривбасс 32/56

4. Дженералз 31/35

5 Белый Барс32/23

6 Витязь 31/12