"Кривбасс" обыграл "Дженералз" в матче регулярного чемпионата УХЛ
20:16, 28 января 2017Хоккей
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Игра завершилась в серии буллитов с общим счетом 4:3.
"Кривбасс" переиграл "Дженералз"
В Кривом Роге завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кривбасс" принимал киевский "Дженералз" и обыграл соперника, сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился в серии буллитов с общим счетом 4:3.
"Кривбасс" - "Дженералз" - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Пидгурский (Куцевич, Коваленко), 09:40, 1:1 - Янишевский (Костюк), 28:27, 1:2 - Овчинников (Костюк, Янишевский), 30:17, 2:2 - Рябенко (Попов, Савченко), 34:08, 2:3 - Скрипец (Янишевский), 50:56, 3:3 - Секирко (Попов), 58:31, 4:3 - Кирилл Белоусов (Б).
Турнирная таблица
1 Кременчук 32 игры/ 78очков
2 Донбасс 32/78
3 Кривбасс32/56
4. Дженералз 31/35
5 Белый Барс31/23
6 Витязь 30/12
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