Лидер чемпионата НХЛ "Вашингтон" выиграл в центральном матче дня у "Нью-Джерси"

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге была сверхнасыщенная программа из 13 матчей, где в центральной игре лидер регулярного чемпионата "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 5:2.

Теперь в НХЛ наступает пауза до 31 января, связанная с проведением "Матча всех звезд" лиги. Шоу состоится 28-29 января в Лос-Анджелесе, на домашней арене "Кингз".

Сан-Хосе Шаркс – Эдмонтон Ойлерз 1:4

Аризона Койотс – Ванкувер Кэнакс 3:0

Чикаго Блэкхоукс – Виннипег Джетс 3:5

Даллас Старз – Баффало Сэйбрз 4:3

Нэшвилл Предаторз – Коламбус Блю Джекетс 4:3

Миннесота Уайлд – Сент-Луис Блюз 5:1

Оттава Сенаторз – Калгари Флэймз 2:3 (ОТ)

Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 2:1 (ОТ)

Бостон Брюинз – Питтсбург Пингвинз 4:3

Нью-Джерси Дэвилз – Вашингтон Кэпиталз 2:5