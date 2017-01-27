Лидер чемпионата НХЛ "Вашингтон" выиграл в центральном матче дня у "Нью-Джерси"
Игра завершилась со счетом 5:2.
В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге была сверхнасыщенная программа из 13 матчей, где в центральной игре лидер регулярного чемпионата "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси", сообщает официальный сайт лиги.
Игра завершилась со счетом 5:2.
Теперь в НХЛ наступает пауза до 31 января, связанная с проведением "Матча всех звезд" лиги. Шоу состоится 28-29 января в Лос-Анджелесе, на домашней арене "Кингз".
Сан-Хосе Шаркс – Эдмонтон Ойлерз 1:4
Аризона Койотс – Ванкувер Кэнакс 3:0
Чикаго Блэкхоукс – Виннипег Джетс 3:5
Даллас Старз – Баффало Сэйбрз 4:3
Нэшвилл Предаторз – Коламбус Блю Джекетс 4:3
Миннесота Уайлд – Сент-Луис Блюз 5:1
Оттава Сенаторз – Калгари Флэймз 2:3 (ОТ)
Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 2:1 (ОТ)
Бостон Брюинз – Питтсбург Пингвинз 4:3
Нью-Джерси Дэвилз – Вашингтон Кэпиталз 2:5