Вратари трех команд НХЛ отыграли "на ноль" очередные матчи регулярного чемпионата

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в трех из которых Фредерик Андерсен из "Торонто", Стив Мэйсон из "Филадельфии" и Кэм Тальбо из "Эдмонтона" отыграли на ноль и помогли своим командам одержать победы, сообщает официальный сайт соревнований.

Вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен отразил все 22 броска по своим воротам и во второй раз подряд отыграл на ноль. "Торонто" выиграл в пятый раз за последние семь матчей и продлил результативную гостевую серию до 11 игр (9-0-2). Также Андерсен отметился голевой передачей на Никиту Сошникова, который забросил четвертую шайбу "Лифс" в матче против "Детройт Ред Уингс" - 4:0.

Вратарь "Филадельфии" Стив Мэйсон сделал 34 сэйва и отыграл на ноль впервые за более чем 10 месяцев, чем помог команде впервые за полтора месяца выиграть два матча подряд. Основная нагрузка выпала на Мэйсона в первом периоде, когда он сделал 16 сэйвов. Голов в этой игре не было вплоть до третьего периода, когда с разницей в 3:36 отличились Уэйн Симмондс и Якуб Ворачек - 2:0 в матче с "Рейнджерс".

"Эдмонтон" одержал крайне важную для себя победу, в гостях переиграв прямого конкурента по Тихоокеанскому дивизиону "Анахайм". Успех "Ойлерз" принесли три шайбы во втором периоде и безупречная игра Кэма Тальбо, который отразил 26 бросков и в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль. Дублем отметился Леон Драйзайтль, по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинкс и Зак Кассиан - 0:4. "Эдмонтон" выиграл шестой матч из последних семи (6-0-1) и укрепился на третьей позиции дивизиона.

Детройт — Торонто 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 05:30 Мэттьюз — 23 — 0:1, 35:35 Полак — 3 (Ханвик, Кадри) — 0:2, 44:19 ван Римсдайк — 17 (Зайцев, Маринчин) — 0:3, 48:14 Сошников — 2 (Андерсен) — 0:4

Вратари: Мразек — Андерсен

Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 46:09 Симмондс — 20 (Шенн, Ворачек — больш) — 0:1, 49:45 Ворачек — 14 (Кутюрье, Жиру) — 0:2

Вратари: Лундквист — Мэйсон

Колорадо — Ванкувер 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 06:55 Бертчи — 12 (Хорват, Сбиса) — 0:1, 27:04 Гранлунд — 12 — 0:2, 36:28 Рантанен — 7 (Задоров, Маккиннон) — 1:2, 46:18 Ньето — 2 (Ландеског, Дюшен) — 2:2, 51:46 Бертчи — 13 (Х.Седин, Д.Седин — больш) — 2:3

Вратари: Пикар — Маркстрем

Анахайм — Эдмонтон 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 25:33 Драйзайтль — 18 (Макдэвид) — 0:1, 37:55 Ньюджент-Хопкинс — 11 (Лучич, Слепышев) — 0:2, 39:44 Кассьян — 4 (Летесту) — 0:3, 41:34 Драйзайтль — 19 (Марун, Секера) — 0:4

Вратари: Гибсон — Талбо