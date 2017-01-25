Самый титулованный хоккеист Украины Христич стал детским тренером в Кременчуге

Самый титулованный хоккеист Украины Дмитрий Христич приступил к работе в Кременчуге, сообщает Кременчук.Today.

Христич начал тренировать юных воспитанников детской спортшколы. Не исключено, что Христич вскоре станет одним из тренеров ХК «Кременчуг», одного из сильнейших хоккейных клубов Украины.

Христич — правый нападающий. В NHL провел 811 матчей; участник Матчей всех звезд Национальной хоккейной лиги 1997 и 1999 годов . В составе Национальной сборной СССР победитель чемпионата мира-1990. В составе сборной Украины - участник зимних Олимпийских игр 2002, чемпионатов мира 2001 и 2003 годов. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2008).

С ноября 1993 года играл за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс». Также выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Бостон Брюинз» и «Торонто Мейпл Лифс».

Игровую карьеру завершил в 2004 году.