Умер легендарный хоккеист киевского "Сокола" Анатолий Демин

23 января на 64-м году ушел из жизни выдающийся хоккеист и тренер Анатолий Николаевич Демин, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Демин играл в "Соколе" с 1976 года. Был капитаном команды (1978-82). Вместе с командой вышел в высшую лигу чемпионата СССР. Бронзовый призер чемпионата СССР-1985 составе киевского «Сокола».

За киевский «Сокол» всего в высшей лиге провел 303 матча, забросил 96 шайб и сделал 43 результативные передачи. Наиболее результативный чемпионат – 1980/81 – 22 шайбы.

Выступал на позиции нападающего за клубы «Нефтяник» (Ухта), «Сокол» (Киев), «Спартак» (Москва), «Фельдкирх» (Австрия). Серебряный призер чемпионата Австрии – в 1986 году.

По окончании карьеры игрока работал тренером в «Соколе» и «Донбассе» (неоднократный чемпион Украины в составе обеих команд). Возглавлял молодежную сборную Украины.