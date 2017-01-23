"Коламбус" выиграл у "Оттавы" в матче НХЛ с 13 голами

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиги состоялись шесть матчей, в центральном из которых "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Оттаву Сенаторз" в сверхрезультативной игре с 13 голами, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился в овертайме со счетом 7:6 в пользу "Коламбуса".

Минувшая неделя выдалась богатой на сверхрезультативные матчи. А в этом конкретном матче "Оттава" и "Коламбус" поочередно лидировали, но в итоге чаша весов склонилась в пользу "Блю Джекетс", которым принес два очка гол Кэма Аткинсона в овертайме. Это был второй гол Аткинсона в матче. В составе "Сенаторз" дубли сделали Майк Хоффман и Зак Смит. В воротах "Коламбуса" играл Юнас Корписало, отразивший 28 из 34 бросков. Голкипер "Оттавы" Майк Кондон справился с 22 из 29 бросков.

За последние семь дней это был шестой матч, в котором было заброшено не менее 10 шайб. Согласно данным Elias, в 34 играх из 706 в этом сезоне было забито не менее 10 голов (4,8 процента). В прошлом сезоне таких матчей всего было 39 из 1230 (3,2 процента). А в четвертый игровой день подряд команда забивала семь голов - это первая подобная серия с 17-20 ноября 2010 года.

Питтсбург — Бостон 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

Шайбы: 20:18 Раст — 12 (Кросби, Шири) — 1:0, 29:06 Шири — 16 (Раст, Кросби) — 2:0, 33:49 Крейчи — 11 (Пастрнак, Белески) — 2:1, 41:40 Хорнквист — 11 (Руведель, Малкин) — 3:1, 42:59 Шири — 17 (Раст, Шультц) — 4:1, 44:37 Кросби — 28 (Кессел, Малкин — больш) — 5:1

Вратари: Мюррей — Раск (Макинтайр)

Оттава — Коламбус 6:7 (ОТ) (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 00:42 Смит — 10 (Сиси, Брассар) — 1:0, 01:16 Фолиньо — 16 (Веннберг, Ганье — больш) — 1:1, 05:33 Смит — 11 (Сиси, Лазар) — 2:1, 10:18 Харрингтон — 1 (Веннберг, Прут) — 2:2, 20:56 Веренски — 7 (Джонс, Веннберг — больш) — 2:3, 30:41 Хоффман — 16 (Пажо) — 3:3, 33:08 Стоун — 16 (Брассар, Смит) — 4:3, 39:43 Хоффман — 17 (Паятт, Пажо) — 5:3, 41:50 Седлак — 6 (Хартнелл, Харрингтон) — 5:4, 42:21 Калверт — 6 (Джонс, Карлссон) — 5:5, 50:50 Аткинсон — 22 (Дубински) — 5:6, 52:39 Туррис — 17 (Фанеф, Карлссон — больш) — 6:6, в овертайме 01:09 Аткинсон — 23 — 6:7

Вратари: Кондон — Корписало

Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия 2:3 (ОТ) (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 13:25 Ледди — 8 — 1:0, 24:47 Квайн — 4 (Принс, Зайденберг) — 2:0, 34:10 Симмондс — 19 (Шенн, Гудас) — 2:1, 41:47 Проворов — 4 (Шенн, Симмондс) — 2:2, в овертайме 03:20 Жиру — 11 (Гостисбихир, Ворачек) — 2:3

Вратари: Грайсс — Мэйсон

Чикаго — Ванкувер 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Шайбы: 14:27 Паник — 11 (Кэмпбелл, Тэйвз) — 1:0, 17:30 Кэйн — 15 (Тэйвз) — 2:0, 45:03 Стетчер — 2 (Х.Седин, Саттер) — 2:1, 45:49 Хорват — 14 — 2:2, 58:42 Тэйвз — 8 (Паник, Хьялмарссон) — 3:2, 59:36 Хосса — 18 (Тэйвз) — 4:2

Вратари: Кроуфорд — Миллер

Миннесота — Нэшвилл 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Шайбы: 02:18 Гранлунд — 11 (Зукер, Шрейдер) — 1:0, 07:31 Поминвилль — 7 (Хаула, Сутер) — 2:0, 22:25 Нил — 16 (Рибейро, Вебер) — 2:1, 42:20 Форсберг — 13 (Арвидссон, Джохансен) — 2:2, 53:24 Форсберг — 14 (Эллис, Джохансен) — 2:3, 58:42 Джохансен — 8 (Эллис) — 2:4

Вратари: Кэмпер — Ринне

Детройт — Нью-Йорк Рейнджерс 0:1 (в овертайме) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: в овертайме 01:56 Миллер — 16 (Зуккарелло, Шей) — 0:1

Вратари: Коро — Лундквист