"Белый Барс" дважды разгромил "Витязь" в матчах аутсайдеров УХЛ

В субботу-воскресенье состоялись матчи аутсайдеров Украинской хоккейной лиги, в которых "Белый Барс" из Белой Церкви дважды разгромил харьковский "Витязь" - 9:2 и 7:2, сообщает официальный сайт соревнований.

По итогам этих матчей "барсы" оторвались в турнирной таблице от "витязей" на 11 очков - 23 против 12.

Лидируют в таблице донецкий "Донбасс" (78) и "Кременчук" (75), в середине таблицы, на 3-4 местах, идут "Кривбасс" из Кривого Рога (51) и киевский "Дженералз" (34).

«Белый Барс» - «Витязь» - 9:2 (0:1, 6:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 - Алексанян-Петрович (Ефремов, Поддубный), 06:43, 1:1 - Бабинец (Даниленко, Ядловский), 21:47-бол, 2:1- Даниленко (Бабинец, Толкунов), 24:44, 3:1 - Бондаренко (Лесников, Печерских), 25:27, 4:1 - Толкунов (Бабинец, Разумов), 27:07, 5:1- Бабинец, 31:00, 6:1 - Даниленко (Бабинец, Разумов), 38:52, 7:1 - Разумов (Бабинец, Поцелуенко), 40:08-бол, 8:1 - Козиенко (Микулко), 49:25-бол, 9:1 - Винницкий (Воронин, Люльчук), 53:53-бол, 9:2 - Кривонос (Посевин, Ханин), 59:18.

«Белый Барс» - «Витязь» - 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Даниленко (Бабинец, Логач), 00:28, 2:0 - Бабинец (Разумов, Ядловский), 15:23-бол, 3:0 - Бабинец (Даниленко, Толкунов), 18:24, 4:0 - Логач (Бабинец, Даниленко), 23:26, 4:1 - Посевин, 25:08, 4:2 - Ефремов (Алексанян-Петрович, Одноворченко), 28:50, 5:2 - Разумов (Ядловский, Бабинец), 31:21-бол, 6:2 - Бабинец (Логач, Толкунов), 32:32-бол, 7:2 - Дворецкий (Микулко) 49:12