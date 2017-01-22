"Кременчук" обыграл "Кривбасс", "Донбасс" разгромил "Дженералз" в матчах УХЛ

В Украинской хоккейной лиге состоялись очередные матчи, где в игре второй и третьей команд турнира "Кременчук" обырал "Кривбасс", а лидер "Донбасс" разгромил в гостях идущий на 4-м месте столичный "Дженералз", сообщает официальный сайт соревнований.

"Дженералз" - "Донбасс" - 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

Шайбы: 0:1 - Григорьев (Мазур), 07:37, 0:2 - Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:00, 0:3 - Нименко (Победоносцев, Яковлевс - больш.), 47:45. 0:4 - Шаманский (Таран), 49:09. 0:5 - Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:01, 0:6 - Егоров (Шафаренко, Захаров), 55:45, 0:7 - Никифоров (Кугут), 59:41.

«Кременчук» - «Кривбасс» - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 - Кузьмик (Слыш, Коренчук), 47:09-бол, 2:0 - Романенко (Гниденко, Варивода), 51:07, 2:1 - Секирко (Савченко, Попов), 54:35, 3:1 - Коренчук (Кузьмик, Слыш), 56:29.