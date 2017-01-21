Хенрик Седин набрал 1000-е очко в НХЛ и помог "Ванкуверу" обыграть "Флориду"

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге было сыграно шесть матчей, в центральном из которых Хенрик Седин набрал 1000-е очко в карьере и помог "Ванкуверу" обыграть "Флориду", сообщает официальный сайт лиги.

Седин сравнял счет во втором периоде с передачи брата Даниэля Седина и набрал 1000-е очко в карьере. Капитану "Ванкувера" понадобилось для этого 1213 матчей. В его активе 233 гола и 767 передач. Он стал первым игроком в истории клуба, который достиг этого рубежа, 85-м в истории лиги и 38-м, кому удалось набрать тысячу очков в составе одной команды.

Примечательно, что Седин поразил ворота бывшего одноклубника Роберто Луонго, который трогательно поздравил его с достижением прямо на льду. Зрители устроили нападающему долгую овацию, а на табло было показано это видео с лучшими моментами карьеры 36-летнего шведского форварда.

"Приятно, что в роли ассистентов этой шайбы выступили Даниэль и Алекс (Эдлер), а в воротах соперника был Лу. Это здорово, - сказал после игры Хенрик Седин. - Я рад, что удалось набрать 1000-е очко дома, при своих зрителях. Это все, о чем я мог мечтать. Если бы я завершил карьеру сегодня, то этот момент стал бы самым запоминающимся в ней".

Победную шайбу в третьем периоде провел защитник Лука Сбиса. В составе "Флориды" 758-м голом в карьере отметился Яромир Ягр, для которого это стало 1897-м очком.

Бостон — Чикаго 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 58:34 Хосса — 17 (Керо, Хиностроза) — 0:1

Вратари: Раск — Дарлинг

Баффало — Детройт 3:2 (в овертайме) (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 09:02 Нильсен — 10 (Грин — больш) — 0:1, 25:06 Райнхарт — 10 (Айхель, Ристолайнен — больш) — 1:1, 53:38 Хелм — 5 (Абделькадер, Марченко) — 1:2, 55:51 О’Райлли — 9 (Фрэнсон, Фальк) — 2:2, в овертайме 04:34 Окпосо — 14 (О’Райлли, Айхель — больш) — 3:2

Вратари: Нилссон — Мразек

Каролина — Питтсбург 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Шайбы: 12:31 Дэйли — 4 — 0:1, 26:59 Хагелин — 6 (Гонс, Кессел) — 0:2, 32:28 Шири — 14 (Раст) — 0:3, 32:46 Кунитц — 5 (Фер, Уилсон) — 0:4, 37:29 Кессел — 14 (Малкин, Шультц — больш) — 0:5, 46:37 Малкин — 22 (Гинтцель, Щультц) — 0:6, 47:09 Сталберг — 8 (Хэйнси, Слэвин — меньш) — 1:6, 49:05 Шири — 15 (Кросби, Раст) — 1:7

Вратари: Уорд — Мюррей

Нью-Джерси — Монреаль 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 04:00 Сантини — 2 (Паренто, Холл) — 1:0, 05:14 Гальченюк — 11 (Радулов, Булье — больш) — 1:1, 43:01 Вебер — 11 (Радулов, Гальченюк — больш) — 1:2, 44:23 Пасиоретти — 21 (Гальченюк, Радулов — больш) — 1:3

Вратари: Кинкейд — Монтойя

Эдмонтон — Нэшвилл 2:3 (по буллитам) (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 37:12 Арвидссон — 11 (Форсберг, Джохансен) — 0:1, 37:53 Хендрикс — 2 (Касссьян) — 1:1, 46:55 Эллис — 8 (Джохансен, Ирвин) — 1:2, 55:31 Лучич — 11 (Драйзайтль, Макдэвид — больш) — 2:2

Решающий буллит: Нил (второй раунд)

Ванкувер — Флорида 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 23:45 Ягр — 9 (Маккэнн, Маршессо — больш) — 0:1, 25:50 Х.Седин — 11 (Д.Седин, Эдлер) — 1:1, 43:07 Сбиса — 2 — 2:1

Вратари: Миллер — Люонго