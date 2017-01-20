Лидер НХЛ "Вашингтон" забросил семь шайб в победном матче против "Сент-Луиса"

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись восемь матчей, в центральном из которых лидер общей таблицы регулярного чемпионата "Вашингтон" обыграл "Сент-Луис" в игре с десятью заброшенными шайбами, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 7:3.

Нью-Йорк Айлендерс — Даллас 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 13:31 Таварес — 17 (Ли) — 1:0, 56:54 Таварес — 18 (Кулемин — меньш) — 2:0, 59:56 де Хаан — 3 (Грайсс) — 3:0

Вратари: Грайсс — Лехтонен

Коламбус — Оттава 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 16:17 Туррис — 16 (Карлссон, Метот) — 0:1, 36:12 Дзингель — 9 (Уайдмен, Брассар) — 0:2

Вратари: Бобровский — Кондон

Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 06:42 Шей — 2 (Зуккарелло, Крайдер) — 0:1, 10:16 Бозак — 11 (Марнер, ван Римсдайк) — 1:1, 14:44 Бучневич — 6 (Нэш, Шей) — 1:2, 29:02 Миллер — 15 (Хэйес, Кленденинг) — 1:3, 36:02 Хайман — 6 (меньш) — 2:3, 54:57 Грабнер — 20 (Хэйес, Холден — меньш) — 2:4, 57:03 Грабнер — 21 — 2:5

Вратари: Андерсен — Лундквист

Сент-Луис — Вашингтон 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Шайбы: 05:37 Бураковски — 8 (Винник, Эллер) — 0:1, 07:41 Бигл — 9 (Винник, Уилсон) — 0:2, 20:19 Швартц — 13 (Счастны, Стин) — 1:2, 23:47 Оши — 16 (Бэкстрем, Овечкин) — 1:3, 27:33 Коннолли — 8 (Бураковски) — 1:4, 27:44 Йоханссон — 15 — 1:5, 33:30 Уильямс — 16 (Кузнецов, Орлов — больш) — 1:6, 46:20 Кузнецов — 6 (Оши, Овечкин) — 1:7, 50:00 Стин — 7 (Швартц, Гуннарссон) — 2:7, 56:25 Стин — 8 (Парейко, Швартц) — 3:7

Вратари: Аллен (Хаттон) — Холтби

Миннесота — Аризона 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 04:39 Стаал — 16 (Нидеррайтер, Койл) — 1:0, 11:42 Перлини — 7 (Доан, Стоун) — 1:1, 13:37 Нидеррайтер — 13 (Койву, Поминвилль — больш) — 2:1, 36:31 Стюарт — 10 (Поминвилль) — 3:1, 36:54 Чикрин — 3 (Доан, Дворак) — 3:2, 37:24 Макгинн — 8 (Голигоски) — 3:3, 52:54 Нидеррайтер — 14 (Гранлунд, Поминвилль — больш) — 4:3

Вратари: Дубник — Домнинге

Калгари — Нэшвилл 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Шайбы: 04:59 Нил — 15 (Фишер, Битетто) — 0:1, 31:23 Эллис — 6 (Золнирчак) — 0:2, 38:58 Эллис — 7 (Рибейро, Арвидссон — больш) — 0:3, 48:21 Форсберг — 12 (Арвидссон) — 0:4, 56:17 Верстиг — 9 (Хэмилтон, Монахэн — больш) — 1:4, 56:34 Фролик — 12 (Бэклунд, Хэмилтон) — 2:4, 59:12 Монахэн — 12 (Гудро, Уайдмен) — 3:4

Вратари: Джонсон — Сарос

Сан-Хосе — Тампа-Бэй 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 25:01 Карпентер — 2 (Мартин, Бернс) — 1:0, 26:51 Дрюэн — 14 (Бойл, Кучеров — больш) — 1:1, 40:22 Кутюр — 15 (Лабанк, Шлемко) — 2:1

Вратари: Делл — Василевский

Анахайм — Колорадо 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 34:04 Ландеског — 9 (Дюшен, Маккиннон — больш) — 0:1, 47:17 Линдхольм — 3 (Ракелл, Верметт — больш) — 1:1, 57:58 Ритчи — 11 (Касе) — 2:1

Вратари: Гибсон — Пикар