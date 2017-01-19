"Кривбасс" с трудом обыграл "Витязь" в матче Украинской хоккейной лиги

В Кривом Роге завершился матч очередного тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кривбасс" принимал харьковский "Витязь" и выиграл со счетом 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева поля добились успеха, проигрывая после первого периода. Впрочем, на один гол гостей, хозяева забили четыре безответных шайбы.

Кривбасс — Витязь 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 02:28 Ханин (Посевин, Кривонос — больш.) — 0:1; 26:29 Вал. Алексюк (Михеенок, Рубан) — 1:1; 28:43 Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеенок) — 2:1; 32:02 Свищев (меньш.) — 3:1; 59:25 Рябенко (Слюсарь — меньш., п.в.) — 4:1

Накануне, в матчах очередного тура, киевский "Дженералз" проиграл "Белому Барсу" из Белой Церкви (1:7), а "Донбасс" проиграл "Кременчуку" в матче лидеров турнира со счетом 0:3.

После этого тура у "Донбасса" 75 очков (30 игр), "Кременчука" - 72 (30), "Кривбасса" - 51 (29), "Дженералз" - 34 (29), "Белого Барса" - 17 (29), "Витязя" - 12 (27).