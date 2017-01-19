Лучший бомбардир НХЛ принес победу "Эдмонтону" за две секунды до конца овертайма

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге были сыграны пять матчей, в центральном из которых "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Флориду Пантерз" в овертайме благодаря точному броску лидера бомбардирской гонки Коннора Макдэвида, сообщает официальный сайт лиги.

Макдэвид реализовал выход один на один за 2,6 секунды до окончания овертайма и принес "Эдмонтону" драматическую победу. 20-летний форвард до этого сделал две передачи, первая из которых стала для него 100-й в карьере. С 54 очками капитан "Ойлерз" лидирует в списке лучших бомбардиров лиги.

Голевой передачей на победный гол отметился Леон Драйзайтль, который также набрал 100-е очко в НХЛ.

В основное время "Эдмонтон" вел со счетом 2:0, пропустил три шайбы подряд, и выровнял положение за три минуты до конца третьего периода. "Ойлерз" одержали четвертую победу подряд и сохранили второе место в Тихоокеанском дивизионе.

Монреаль Канадиенс — Питтсбург Пингвинз — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

0:1 – Коул (Малкин, Хёрнквист) – 14:52 0:2 – Фер (Куниц, Уилсон) – 25:19 0:3 – Гюнцель (Гонс, Хёрнквист) – 37:38 1:3 – Андригетто (Емелин, Лехконен) – 38:11 1:4 – Мяяття (Шири) – 55:36

Вратари: Прайс – Мюррей

Лос-Анджелес Кингз — Сан-Хосе Шаркс — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 — Бернс (Торнтон, Карлссон) — 03:31 1:1 — Пирсон (Форборт, Браун) — 05:46 1:2 — Уингелс (Хэйли) — 15:42 1:3 — Павелски (Уорд, Торнтон) — 30:00 ГБ 2:3 — Габорик (Клиффорд, Браун) — 35:19

Вратари: Будай – Джонс

Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Кассиан (Макдэвид) — 06:10 2:0 — Летестю (Макдэвид, Секера) — 13:04 ГБ 2:1 — Трочек (Смит, Яндл) — 17:13 2:2 — Сгарбосса (Маршессо, Экблад) — 38:35 ГБ 2:3 — Маккигг (Экблад, Ягр) — 54:45 3:3 — Эберле (Ньюджент-Хопкинс) — 57:01 4:3 — Макдэвид (Драйзайтль) — 64:57

Вратари: Талбо – Раймер

Детройт Ред Уингз — Бостон Брюинз — 6:5 Б (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Ватрано (Маккуэйд, Бержерон) – 00:44 ( 0:2 – Карло (Маршан, Бержерон) – 02:27 (4x5) 0:3 – Ватрано (Бэйкс, Спунер) – 08:50 (5x4) 1:3 – Ларкин (Татар, Шихэн) – 15:32 1:4 – Бержерон (Круг, Маршан) – 19:01 (5x4) 2:4 – Уэлле – 24:21 3:4 – Атанасью (Ванек, Грин) – 29:54 4:4 – Татар – 34:36 4:5 – Маккуэйд (Крейчи) – 34:57 5:5 – Нюквист (Ларкин, Татар) – 56:56 6:5 – Нильсен – 65:00 ( ПБ)

Вратари: Коро (Мразек) – Раск

Виннипег Джетс — Аризона Койотс — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

0:1 – Джурис (Круз) – 02:49 1:1 – Моррисси (Бафлин, Перро) – 03:36 1:2 – Экман-Ларссон (Доан) – 08:50 (5x3) 2:2 – Уилер (Перро, Литтл) – 23:03 3:2 – Копп (Торбёрн, Петан) – 24:42 4:2 – Армиа (Мэттьяс, Бафлин) – 32:49 5:2 – Троуба (Стэффорд, Шайфли) – 47:42 6:2 – Элерс (Постма) – 48:59 6:3 – Чикран (Бурмистров, Врбата) – 54:42

Вратари: Павелец – Смит (Доминге)

Восточная конференция

1. Коламбус – 64 очка / /43 матча

2. Вашингтон – 64/44

3. Питтсбург – 61/44

4. Монреаль – 60/46

5. Рейнджерс – 57/45

6. Бостон – 52/48

7. Торонто – 50/42

8. Оттава – 50/42

9. Филадельфия – 50/46

10. Каролина – 49/44

11. Флорида – 49/47

12. Тампа-Бэй – 47/46

13. Нью-Джерси – 47/46

14. Детройт – 46/45

15. Баффало – 43/44

16. Айлендерс – 42/42

Западная конференция

1. Миннесота – 61 очко/43 матча

2. Чикаго – 61/47

3. Анахайм – 59/47

4. Эдмонтон – 57/47

5. Сан-Хосе – 56/45

6. Сент-Луис – 51/45

7. Калгари – 51/47

8. Лос-Анджелес – 48/44

9. Ванкувер – 48/46

10. Нэшвилл – 47/44

11. Даллас – 46/46

12. Виннипег – 46/48

13. Аризона – 32/44

14. Колорадо – 27/42