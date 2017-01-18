"Нью-Йорк" проиграл "Далласу" в матче с 13 забитыми голами в НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге было сыграно девять матчей, в центральном из которых "Рейнджерс" проиграл в поединке с "Далласом", где было заброшено 13 шайб, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 6:7,

Такое ощущение, что в этом сезоне у кого-то есть портативная машина времени, которая перемещается по аренам НХЛ и на несколько часов переносит хоккеистов в 1980-е. "Рейнджерс" и "Даллас" на следующий день после безумной игры между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" (8:7 О) выдали еще один шедевр зрелищности. 1:0, 1:4, 3:4, 3:7, 6:7 - так развивались события в этой сумасшедшей игре.

"Даллас" вел со счетом 7:3 после двух периодов, в третьем "Рейнджерс" забили три гола за четыре с небольшим минуты и у них было еще более 12 минут, чтобы сравнять счет. Не вышло, и "Старз" выиграли третий матч из последних восьми, а "Нью-Йорк" потерпел третье поражение подряд.

До встречи много говорилось о том, что "Рейнджерс" необходима сильная игра Хенрика Лундквиста, но как раз этого команде Алена Виньо не хватило больше всего. Шведский вратарь пропустил все семь голов после 27 бросков. В последних четырех сыгранных периодах Лундквист пропустил 12 раз после 49 бросков, а также 20 шайб после 113 бросков за четыре игры.

"Стыд, огорчение, грусть - я чувствую все это сразу", - сказал вратарь.

Виньо сказал, что Лундквист в любом случае сыграет в следующем матче и сделает все, чтобы реабилитироваться.

Нью-Йорк Рейнджерс — Даллас 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Шайбы: 00:27 Степан — 11 (Крайдер, Зуккарелло) — 1:0, 12:34 Ивс — 16 (Джейми Бенн, Сегин — больш) — 1:1, 12:46 Шарп — 3 (Факса) — 1:2, 17:54 Джейми Бенн — 11 (Икин, Ивс) — 1:3, 24:32 Руссель — 7 (Корпикоски) — 1:4, 29:56 Зибанеджад — 6 (Нэш, Бучневич) — 2:4, 32:06 Бучневич — 5 (Кляйн, Кленденинг) — 3:4, 32:54 Шарп — 4 (Шор, Факса) — 3:5, 35:53 Кракнелл — 5 (Корпикоски, Гудлер) — 3:6, 37:40 Икин — 1 (Ивс, Джейми Бенн) — 3:7, 43:11 Крайдер — 18 (Степан, Зуккарелло — больш) — 4:7, 45:31 Степан — 12 (Макдонаг, Зуккарелло) — 5:7, 47:26 Зибанеджад — 7 (Нэш, Бучневич) — 6:7

Вратари: Лундквист (Хеллберг) — Ниеми (Лехтонен)

Коламбус — Каролина 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 18:06 Ахо — 11 (Теравайнен, Стемпняк) — 0:1, 18:17 Дженнер — 9 (Аткинсон, Мюррей) — 1:1, 18:52 Дубински — 4 (Мюррей) — 2:1, 23:53 Дубински — 5 (Дженнер, Аткинсон) — 3:1, 29:16 Седлак — 5 (Ганье, Хартнелл) — 4:1

Вратари: Бобровский — Уорд (Неделькович)

Торонто — Баффало 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Шайбы: 10:16 Окпосо — 13 — 0:1, 19:27 Кэйн — 12 (Джионта, Маккейб) — 0:2, 20:32 Комаров — 8 (Кадри, Нюландер) — 1:2, 28:29 Мартин — 3 — 2:2, 29:45 Мэттьюз — 22 (Хайман, Браун) — 3:2, 53:04 ван Римсдайк — 16 (Марнер, Зайцев — больш) — 4:2, 57:37 Каррьер — 4 (Гиргенсонс, Джионта) — 4:3

Вратари: Андерсен — Ленер (Нилссон)

Сент-Луис — Оттава 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Шайбы: 03:03 Пажо — 5 (Паятт, Карлссон) — 0:1, 09:34 Счастны — 11 (Боумистер, Стин) — 1:1, 33:26 Хоффман — 13 (Туррис, Фанеф) — 1:2, 34:51 Райан — 9 (Дзингель, Туррис) — 1:3, 39:14 Шеттенкирк — 9 (Тарасенко, Яшкин) — 2:3, 41:35 Стин — 6 (Шеттенкирк, Пьетранджело — больш) — 3:3, 42:35 Стоун — 14 — 3:4, 53:53 Хоффман — 14 (Пажо, Паятт) — 3:5, 58:47 Стоун — 15 (Брассар, Смит) — 3:6, 59:12 Берглунд — 11 (Эдмундсон, Перрон) — 4:6

Вратари: Хаттон — Кондон

Миннесота — Нью-Джерси 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Шайбы: 17:58 Спаржеон — 6 (Нидеррайтер, Койву — больш) — 1:0, 29:34 Зукер — 12 (Гранлунд, Койву) — 2:0, 33:19 Заха — 3 (Палмьери, Столлери — больш) — 2:1, 45:23 Энрике — 11 (Холл, Паренто) — 2:2, 49:08 Хоула — 7 (Койл, Спаржеон) — 3:2, 49:30 Палмьери — 10 (Каммаллери, Северсон) — 3:3, 57:43 Беннетт — 3 (Коулмен, Вуд) — 3:4

Вратари: Дубник — Шнайдер

Калгари — Флорида 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Шайбы: 02:38 Шмальтц — 2 — 0:1, 07:39 Дюшен — 14 (Маккиннон, Бэрри — больш) — 1:1, 12:50 Сибрук — 3 (Расмуссен, Шмальтц) — 1:2, 29:03 Комо — 7 (Маккиннон, Григоренко) — 2:2, 30:06 Ньето — 1 (Ландеског) — 3:2, 30:25 Керо — 2 (ван Римсдайк, Хосса) — 3:3, 34:08 Дюшен — 15 (Бэрри, Бушемин) — 4:3, 45:10 Хиностроза — 5 — 4:4, 48:11 Хиностроза — 6 (Керо, Хосса) — 4:5, 59:49 Керо — 3 (Тэйвз, Хосса) — 4:6

Вратари: Варламов — Кроуфорд

Калгари — Флорида 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Шайбы: 03:46 Трочек — 15 (Маккэнн, Экблад) — 0:1, 06:39 Верстиг — 8 (Монахэн, Джиордано) — 1:1, 08:25 Трочек — 16 (Маккэнн, Демерс) — 1:2, 24:25 Джиордано — 6 (Фролик, Бэклунд — больш) — 2:2, 31:23 Бэклунд — 13 (Ткачак, Джиордано — больш) — 3:2, 31:36 Бэклунд — 14 (Ткачак, Фролик) — 4:2, 57:52 Монахэн — 13 (Уайдмен) — 5:2

Вратари: Джонсон — Люонго

Ванкувер — Нэшвилл 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 52:28 Х.Седин — 10 (Сбиса, Эрикссон) — 1:0

Вратари: Миллер — Ринне

Анахайм — Тампа-Бэй 2:1 (в овертайме) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 24:36 Филппула — 7 (Нестеров, Стралман) — 0:1, 24:57 Гетцлаф — 6 — 1:1, в овертайме 00:54 Ракелл — 19 (Кеслер — больш) — 2:1

Вратари: Гибсон — Бишоп