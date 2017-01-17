"Дженералз" взял реванш у "Белого Барса" за поражение трехдневной давности в УХЛ

Матч завершился со счетом 4:0.

В Броварах (Киевская область) завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Дженералз" принимал "Белый Барс" и выиграл, взяв реванш за поражение трехдневной давности (4:5), сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 4:0. 15 тур. «Дженералз» - «Белый Барс» - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Шайбы: 1:0 - Шиманский (Полищук), 25:16, 2:0 - Янишевский (Скрипец, Овчинников), 34:44-бол, 3:0 - Н. Дворник (И. Дворник), 42:16, 4:0 - Янишевский (Овчинников, Татаренко), 46:48-бол.

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