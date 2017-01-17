"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в самом результативном матче НХЛ за шесть лет,

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге было сыграно семь матчей, в центральном из которых "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в самом результативном матче в лиге за шесть лет, сообщает официальный сайт НХЛ.

Игра завершилась со счетом 8:7.

После окончания встречи игроки обеих команд как только ее не называли: странной, интересной, сумасшедшей. И все были правы. То, что произошло в Питтсбурге, запоминается навсегда. "Пингвинз" и "Кэпиталз" выдали матч, который будут вспоминать без преувеличения столько, сколько существует хоккей.

"Вашингтон" к началу второго периода повел 3:0. Затем "Питтсбург" забил пять раз подряд (5:3), но "Вашингтон" сравнял счет (5:5). После этого "Пингвинз" снова вышли вперед (7:5) и снова "Кэпиталз" выровняли положение (7:7). Ну а на первой минуте овертайма Конор Шири затолкал шайбу в ворота и принес "Питтсбургу" столь яркую победу.

Одним из главных творцов исторического успеха стал Евгений Малкин, оформивший хет-трик.

Детройт — Монреаль 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 38:14 Ванек — 12 (Декайзер, Нильсен) — 1:0

Вратари: Коро — Прайс

Лос-Анджелес — Тампа-Бэй 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 08:33 Клиффорд — 3 — 1:0, 14:33 Джонсон — 13 (Дрюэн, Витковски) — 1:1, 38:47 Бойл — 11 (Филппула, Кучеров) — 1:2

Вратари: Будай — Бишоп

Сан-Хосе — Виннипег 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Шайбы: 11:54 Уорд — 4 (Брон — меньш) — 1:0, 22:45 Майер — 2 (Тирни, Уорд) — 2:0, 27:08 Бернс — 18 (Павелски, Марло — больш) — 3:0, 51:41 Тирни — 4 (Майер, Власич) — 4:0, 57:24 Моррисси — 2 (Шайфли) — 4:1, 59:41 Шайфли — 20 — 4:2, 59:50 Торнтон — 3 — 5:2

Вратари: Джонс — Хатчинсон

Питтсбург — Вашингтон 8:7 (в овертайме) (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

Шайбы: 07:06 Бураковски — 7 (Винник) — 0:1, 17:09 Бэкстрем — 13 (Оши, Овечкин) — 0:2, 21:17 Уильямс — 15 (Кузнецов, Йоханссон) — 0:3, 26:28 Малкин — 19 (Дэйли, Шультц) — 1:3, 27:12 Шири — 12 (Кросби, Дэйли) — 2:3, 28:55 Бонино — 7 (Шультц, Кессел) — 3:3, 33:47 Раст — 11 (Дэйли, Маатта) — 4:3, 34:37 Малкин — 20 (Гинтцель, Шультц) — 5:3, 35:07 Коннолли — 7 (Чорни, Бураковскси) — 5:4, 36:54 Эллер — 5 (Шмидт, Оши — меньш) — 5:5, 37:19 Малкин — 21 (Хорнквист, Кросби — больш) — 6:5, 45:55 Кросби — 27 (Шири, Раст) — 7:5, 49:29 Оши — 15 (Овечкин, Нисканен — больш) — 7:6, 54:38 Эллер — 6 (Орлов, Нисканен) — 7:7, в овертайме 00:34 Шири — 13 (Кросби, Шультц) — 8:7

Вратари: Мюррей — Холтби (Грубауэр)

Эдмонтон — Аризона 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 03:34 Ньюджент-Хопкинс — 9 (Эберле, Ларссон) — 1:0, 31:40 Кхайра — 1 (Летесту, Кассьян) — 2:0, 33:37 Драйзайтль — 17 (Макдэвид) — 3:0, 37:56 Врбата — 10 (Бурмистров, Перлини — больш) — 3:1

Вратари: Талбо — Смит