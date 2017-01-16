НХЛ: "Вашингтон" разгромил "Филадельфию" и продлил серию до девяти побед

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в центральном из которых "Вашингтон" выиграл в девятый раз подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Кэпиталс" обыграл "Филадельфию Флайерс" со счетом 5:0.

"Вашингтон" впервые в сезоне поднялся на первое место в сводной таблице лиги. За время 9-матчевой победной серии "Кэпиталз" переиграли соперников с общим счетом 40:11.

В свою очередь, "Филадельфия" проиграла в девятой гостевой встрече подряд.

На протяжении двух периодов "Филадельфия" смотрелась неплохо и моментами переигрывала соперника. Но недостаток концентрации и ошибки в начале третьего периода привели к четырем голам за семь минут в ворота Стива Мэйсона, который после этого был заменен на Михала Нойвирта. По две шайбы на свой счет записали защитник Мэтт Нисканен и нападающий Джастин Уильямс.

Вашингтон — Филадельфия 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Шайбы: 29:08 Бураковски — 5 (больш) — 1:0, 41:46 Уильямс — 13 (Йоханссон, Кузнецов) — 2:0, 43:20 Нисканен — 3 (Овечкин, Бэкстрем) — 3:0, 45:47 Нисканен — 4 (Уилсон, Бигл) — 4:0, 46:46 Уильямс — 14 (Бэкстрем, Орпик) — 5:0

Вратари: Грубауэр — Мэйсон (Нойвирт)

Ванкувер — Нью-Джерси 1:2 (в овертайме) (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 26:31 Эрикссон — 10 (Х.Седин, Д.Седин) — 1:0, 36:57 Квинси — 3 (Северсон, Беннетт) — 1:1, в овертайме 01:28 Холл — 11 (Зейджак) — 1:2

Вратари: Маркстрем — Шнайдер

Чикаго — Миннесота 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы: 04:33 Кэйн — 13 (Анисимов, Панарин) — 1:0, 24:16 Кэйн — 14 (Анисимов) — 2:0, 26:23 Нидеррайтер — 12 (Гранлунд, Бродин — больш) — 2:1, 31:00 Стюарт — 9 (Шрейдер, Сутер) — 2:2, 45:08 Поминвилль — 6 (Сканделла) — 2:3

Вратари: Кроуфорд — Дубник

Анахайм — Сент-Луис 1:2 (в овертайме) (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 31:03 Берглунд — 9 (Фаббри, Перрон) — 0:1, 45:11 Ракелл — 18 (Гетцлаф, Хольцер) — 1:1, в овертайме 00:51 Берглунд — 10 (Швартц) — 1:2

Вратари: Гибсон — Хаттон