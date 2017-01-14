"Белый Барс" неожиданно обыграл "Дженералз" в матче Украинской хоккейной лиги

В Харькове и Белой Церкви завершились матчи оередного игрового дня Украинской хоккейной лиги, в которых "Витязь" проиграл "Кременчуку" (1:8), а "Белый Барс" неожиданно обыграл киевский "Дженералз" со счетом 5:4, сообщает официальный сайт турнира.

«Витязь» - «Кривбасс» - 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)

Шайбы: 0:1 - Секирко (Рябенко, Н.А. Попов), 10:42, 0:2 - Секирко (Савченко), 15:27, 0:3 - Пидгурский (Рубан, Декало), 19:33, 0:4- Секирко (Рябенко, Афанасьев), 30:05-бол, 0:5 - Ворона (Александров, Максименко), 34:51, 0:6 - Свищев, 37:33, 0:7 - Алексюк (Декало, Михеенок), 44:20, 1:7 - Нестерук (Кривда), 51:25, 1:8 - Михеенок (Максименко, Ворона), 52:24.

Белый Барс - Дженералз - 5:4 (2:1, 3:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – Бабинец (Разумов, Даниленко), 03:40. 2:0 – Бондаренко (Бабинец, Ромащенко), 05:33. 2:1 – Овчинников (Костюк, Янишевский – больш.), 19:32. 3:1 – Сеник (Логач, Бондаренко – больш.), 22:41. 4:1 – Бондаренко (Сеник, Логач), 32:32. 4:2 – Скрипец (Овчинников, Костюк – больш.), 34:35. 5:2 – Ядловский (Разумов, Даниленко – больш.), 39:51. 5:3 – И. Дворник (А. Дворник, Н. Дворник), 41:35. 5:4 – Боевых (А. Дворник, Н. Дворник), 47:12.