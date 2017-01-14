"Вашингтон" разгромил "Чикаго" и одержал восьмую подряд победу в НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге были сыраны семь матчей, в центральном из которых "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 6:0, одержав восьмую одряд победу в сезоне, сообщает официальный сайт турнира.

"Вашингтон" одержал восьмую победу подряд, не оставив никаких шансов "Чикаго". Вратарь Брэйден Холтби сделал 24 сэйва, оформив шестой шатаут в сезоне, что является лучшим результатом в лиге. Примечательно, что пять "сухих" матчей Холтби провел за последние 14 игр, а в последний раз он пропускал шайбу в равных составах 3 января.

Голевым дублем отметился Джей Бигл, по шайбе забросили Никлас Бэкстрем, Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ти-Джей Оши. Первые две шайбы Бигл и Бэкстрем забросили с разницей в 14 секунд на седьмой минуте первого периода, что во многом предопределило исход встречи. Голкипер "Блэкхокс" Кори Кроуфорд сделал 25 сэйвов, пропустил пять шайб и в третьем периоде уступил место Скотту Дарлингу.

Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 04:49 Нюландер — 9 (Кадри, Ханвик) — 0:1, 17:28 ван Римсдайк — 15 (Марнер, Бозак — больш) — 0:2, 29:05 Крайдер — 17 (Макдонаг, Зуккарелло) — 1:2, 34:27 Браун — 10 (Мэттьюз, Гардинер) — 1:3, 53:20 Каррик — 2 (Бозак, Марнер — больш) — 1:4, 58:35 Миллер — 13 (Бучневич, Кленденинг) — 2:4

Вратари: Лундквист — Андерсен

Вашингтон — Чикаго 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 06:04 Бигл — 7 (Винник, Уилсон) — 1:0, 06:17 Бэкстрем — 12 (Оши, Овечкин) — 2:0, 17:49 Коннолли — 6 (Эллер, Бураковски) — 3:0, 37:01 Уилсон — 3 (Шмидт, Эллер) — 4:0, 48:11 Оши — 14 (Бэкстрем, Шмидт) — 5:0, 58:28 Бигл — 8 (Карлсон, Уилсон) — 6:0

Вратари: Холтби — Кроуфорд (Дарлинг)

Флорида — Нью-Йорк Айлендерс 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 02:22 Чимера — 6 (Бувилье) — 0:1, 03:48 Таварес — 12 (Ледди, Бэйли) — 0:2, 09:55 Трочек — 13 (Ягр, Яндл) — 1:2, 36:06 Ледди — 7 — 1:3, 41:42 Смит — 9 (Трочек, Яндл — больш) — 2:3, 47:50 Таварес — 13 (Бэйли) — 2:4, 58:16 Таварес — 14 (Сизикас, Ледди) — 2:5

Вратари: Люонго — Грайсс

Каролина — Баффало 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Шайбы: 04:24 Каррьер — 3 (О’Райлли) — 0:1, 21:48 Скиннер — 16 (Райан, Стаал) — 1:1, 22:43 Скиннер — 17 (Фальк) — 2:1, 26:51 Макгинн — 3 (Линдхольм, Хэйнси) — 3:1, 31:49 Джионта — 9 (меньш) — 3:2, 44:15 Раск — 13 (Хэнифин, Скиннер) — 4:2, 47:58 Макгинн — 4 (Стаал) — 5:2

Вратари: Уорд — Нилссон

Тампа-Бэй — Коламбус 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 16:18 Дрюэн — 13 (Филппула, Палат) — 1:0, 36:40 Андерсон — 10 (Савар) — 1:1, 44:29 Фолиньо — 15 (Веренски, Веннберг — больш) — 1:2, 58:55 Дженнер — 7 (меньш) — 1:3

Вратари: Василевский — Корписало

Калгари — Нью-Джерси 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 06:22 Палмьери — 9 (Мжррилл, Зейджак) = 0:1, 18:31 Холл — 10 (Палмьери, Столлери — больш) — 0:2, 34:04 Монахэн — 11 (Хэмилтон, Верстиг) — 1:2

Вратари: Джонсон — Кинвейд

Аризона — Виннипег 4:3 (4:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 03:43 Маттиас — 6 (Энстрем, Троуба) — 0:1, 04:49 Перлини — 5 (Экман-Ларссон, Доан) — 1:1, 08:26 Холланд — 1 (Экман-Ларссон, Врбата) — 2:1, 10:41 Макгинн — 7 (Шенн, Врбата) — 3:1, 14:45 Перлини — 6 (Врбата, Экман-Ларссон — больш) — 4:1, 42:46 Стюарт — 1 (Постма) — 4:2, 58:30 Уилер — 13 (Литтл, Элерс) — 4:3

Вратари: Смит — Хеллебайк (Хатчинсон)