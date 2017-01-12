Овечкин стал 84-м игроком, набравшим 1000 очков в НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно семь матчей, в центральном из которых Александр Овечкин сделал дубль в ворота "Питтсбурга", набрав 1000 очков в НХЛ и установив ряд других достижений, сообщает официальный сайт лиги.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Питтсбург Пингвинз" со счетом 5:2.

Александр Овечкин набрал 1000-е и 1001-е очки в карьере, оформив дубль и принеся "Вашингтону" седьмую победу подряд. Российский нападающий стал 84-м игроком в истории лиги, кому покорился рубеж в 1000 баллов. Овечкин забил первые два гола в матче: через 35 секунд после стартового вбрасывания и в середине второго периода.

Овечкин, на счету которого 35 очков в этом сезоне, стал 37-м игроком в истории НХЛ, набравшим столько очков в составе одной команды. Это была его 880-я игра в карьере. Только 23 игрока в истории набрали 1000 очков раньше, а последним был Яромир Ягр (763 матча).

Также Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, кто забивал не менее 20 голов в каждом из первых 12 сезонов. С 21 заброшенной шайбой он занимает третье место в списке снайперов этого чемпионата, уступая Сидни Кросби (26) и Джеффу Картеру (22).